أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
البانيه بـ200جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

رشا عوني

يبحث المواطنون عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم وسعر كيلو البانيه، خاصة وأن الأسواق تشهد استقراراً في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة بكل أنواعها.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

  • سجلت أسعار الفراخ البيضاء 61 :60 جنيهًا، لتباع في الأسواق 71:70 جنيهًا.
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ الحمراء اليوم 

  • تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الستين بين 105 و 106 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 115 و116 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي اليوم 

  • سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119: 120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129: 130 جنيهًا

كم سعر كيلو الفراخ البانيه اليوم في الأسواق ؟ 

  • سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.
سعر البانيه اليوم 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر 

 

-سعر كرتونة البيض الأحمر 152 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 162 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيهًا، لتباع للمستهلك 156 جنيهًا.

