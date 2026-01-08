تحالف دعم الشرعية: الزبيدي غادر ميناء بربرة بطائرة بإشراف ضباط إماراتيين

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، إن عيدروس الزبيدي، الذي كان يشغل عضوية مجلس القيادة الرئاسي قبل إسقاطها الأسبوع الماضي، انتقل من ميناء بربرة في الصومال على متن طائرة خاصة، وذلك بإشراف ضباط إماراتيين.



وأضاف التحالف في بيان مقتضب أن عملية المغادرة جاءت في أعقاب التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في عدن، دون الكشف عن الوجهة النهائية للطائرة أو طبيعة الترتيبات التي رافقت عملية النقل.



ويأتي هذا الإعلان بعد قرار رئاسي قضى بإسقاط عضوية الزبيدي من مجلس القيادة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة "الخيانة العظمى"، أعقبه انتشار واسع لقوات العمالقة في عدد من المؤسسات والمقار الحكومية في عدن.



ولم يصدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي أي تعليق حول بيان التحالف أو مصير الزبيدي حتى اللحظة.