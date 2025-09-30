أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+

انخفضت اسعار النفط اليوم الخميس بعدما عززت التوقعات بزيادة جديدة في إنتاج تحالف «أوبك+» واستئناف صادرات الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا المخاوف من فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني، التي تنتهي آجالها اليوم الثلاثاء، بمقدار 47 سنتاً أو 0.6% لتسجل 67.53 دولاراً للبرميل. وفي المقابل، جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.10 دولاراً للبرميل، منخفضاً 55 سنتاً أو 0.3%.

وجاء هذا التراجع امتداداً لخسائر يوم أمس الاثنين، حين هبط كل من برنت وغرب تكساس بأكثر من 3% عند الإغلاق، مسجلين أكبر خسائر يومية منذ مطلع أغسطس آب 2025.

وقال توني سيكامور، المحلل في شركة «آي.جي»، في مذكرة إن «انخفاض الأسعار جاء بفعل استئناف صادرات الخام من كردستان العراق، إلى جانب ترجيحات بأن يوافق تحالف أوبك+ على زيادة جديدة في الإنتاج لشهر نوفمبر تشرين الثاني خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل»، بحسب رويترز.

وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن من المرجح أن يقر التحالف زيادة لا تقل عن 137 ألف برميل يومياً في اجتماعه المقرر الأحد المقبل.

من جانبه، أوضح إيد مائير، المحلل في شركة «ماريكس»، أن «أوبك+ يضخ بالفعل أقل من حصته المقررة، غير أن الأسواق لا تبدو مرتاحة لاحتمال تدفق المزيد من النفط إلى السوق

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة النفط العراقية أن الخام بدأ بالتدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت أنهى حالة الجمود.

وتبقى الأسواق في حالة حذر خلال الأسابيع الأخيرة، وسط موازنة بين مخاطر الإمدادات الناجمة بالأساس عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مصافي روسية، وبين مخاوف من وفرة المعروض وضعف الطلب.

على صعيد آخر، حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح سلام أميركي يتعلق بقطاع غزة، فيما لا يزال موقف حركة «حماس» غير واضح حتى الآن.