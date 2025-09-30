قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
منعا للرذيلة.. طالبان تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن أفغانستان
بسكويت مدعم.. شاهد توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب مدارس الزاوية
المستشار حسين مدكور يوضح لـ صدى البلد حقيقة رفع المحامين دعاوى ضد الهيئة العامة للبترول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+

نفط
نفط
وكالات

انخفضت اسعار النفط اليوم الخميس بعدما عززت التوقعات بزيادة جديدة في إنتاج تحالف «أوبك+» واستئناف صادرات الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا المخاوف من فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني، التي تنتهي آجالها اليوم الثلاثاء، بمقدار 47 سنتاً أو 0.6% لتسجل 67.53 دولاراً للبرميل. وفي المقابل، جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.10 دولاراً للبرميل، منخفضاً 55 سنتاً أو 0.3%.

وجاء هذا التراجع امتداداً لخسائر يوم أمس الاثنين، حين هبط كل من برنت وغرب تكساس بأكثر من 3% عند الإغلاق، مسجلين أكبر خسائر يومية منذ مطلع أغسطس آب 2025.

وقال توني سيكامور، المحلل في شركة «آي.جي»، في مذكرة إن «انخفاض الأسعار جاء بفعل استئناف صادرات الخام من كردستان العراق، إلى جانب ترجيحات بأن يوافق تحالف أوبك+ على زيادة جديدة في الإنتاج لشهر نوفمبر تشرين الثاني خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل»، بحسب رويترز.

وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن من المرجح أن يقر التحالف زيادة لا تقل عن 137 ألف برميل يومياً في اجتماعه المقرر الأحد المقبل.

من جانبه، أوضح إيد مائير، المحلل في شركة «ماريكس»، أن «أوبك+ يضخ بالفعل أقل من حصته المقررة، غير أن الأسواق لا تبدو مرتاحة لاحتمال تدفق المزيد من النفط إلى السوق

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة النفط العراقية أن الخام بدأ بالتدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت أنهى حالة الجمود.

وتبقى الأسواق في حالة حذر خلال الأسابيع الأخيرة، وسط موازنة بين مخاطر الإمدادات الناجمة بالأساس عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مصافي روسية، وبين مخاوف من وفرة المعروض وضعف الطلب.

على صعيد آخر، حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح سلام أميركي يتعلق بقطاع غزة، فيما لا يزال موقف حركة «حماس» غير واضح حتى الآن.

نفط اسعار النفط قطاع غزة حماس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس بالدقهلية

أرشيفية

مبيعرفش يعوم.. مصرع عامل غرقا فى نهر النيل بمنشأة القناطر

صورة أرشيفية

إصابة 17 شخصا في حادث تصادم ميكروباص بالشرقية

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد