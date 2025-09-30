قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف بنادي الترسانه

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ملتقى " توظيف مصر " بنادي الترسانه، بمشاركة 600 شاب وفتاة من أبناء الجيزة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية بالجيزة، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر.

وشارك في الملتقي 37 شركة من شركات القطاع الخاص، عرضوا نحو 2979 فرصة عمل بنسبة 85 % مؤهلات عليا و15% مؤهلات متوسطة وبحضور أكثر من 600 شاب وفتاة.

وحضر الافتتاح الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، منال جمال مستشار الوزير لتمكين الشباب، نانيس الناقوري وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وجيهان رشوان  مدير عام الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة، أحمد جابر مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وممثلي مؤسسة كير مصر.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى استمراراً لسلسلة من ملتقيات التوظيف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالمحافظات خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص للحد من البطالة وتمكين الشباب اقتصاديا بكافة محافظات مصر.
 

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزارة الرياضة وزارة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

ترشيحاتنا

تامر هجرس

داخل صالة ألعاب رياضية.. تامر هجرس يتألق في أحدث ظهور

زيزو

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف بنادي الترسانه

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد