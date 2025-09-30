وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف بنادي الترسانه

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ملتقى " توظيف مصر " بنادي الترسانه، بمشاركة 600 شاب وفتاة من أبناء الجيزة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية بالجيزة، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر.

وشارك في الملتقي 37 شركة من شركات القطاع الخاص، عرضوا نحو 2979 فرصة عمل بنسبة 85 % مؤهلات عليا و15% مؤهلات متوسطة وبحضور أكثر من 600 شاب وفتاة.

وحضر الافتتاح الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، منال جمال مستشار الوزير لتمكين الشباب، نانيس الناقوري وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة، أحمد جابر مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وممثلي مؤسسة كير مصر.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى استمراراً لسلسلة من ملتقيات التوظيف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالمحافظات خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص للحد من البطالة وتمكين الشباب اقتصاديا بكافة محافظات مصر.

