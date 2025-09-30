مدير تعليم جنوب سيناء: مصلحة الطلاب أولوية كل معلم

أجرى عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء ، زيارة تفقدية إلى مدرسة للغات بطور سيناء؛ لمتابعة سير العملية التعليمية. رافقه في الزيارة عصام رجب، مدير التعليم العام بالمديرية، و عبير نايل، موجه عام الحاسب الآلي بالمديرية. وكان في استقبالهم جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.

​شهد مدير المديرية طابور الصباح، وفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم.

​كما قام بتكريم الطالب أحمد طارق؛ لحصوله على المركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة "الاستخدام الآمن للإنترنت"، والطالب عمار أحمد عبد العزيز؛ لحصوله على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة "المبدع الصغير"، إضافة إلى تكريم سحر الشحات، معلمة الكمبيوتر والمشرفة على المسابقات بالمدرسة.

​أكد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين الوزارية الخاصة بسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن مصلحة الطلاب يجب أن تكون أولوية كل معلم، من خلال مراعاة حقوقهم بشكل عام.

​وأشاد مدير المديرية بحصول طلاب المدرسة على مراكز متقدمة في المسابقات الوزارية، مقدمًا الشكر لمدير المدرسة وهيئة التدريس والمشرفين على الأنشطة.

​وأوضح مدير المديرية أن الأنشطة المدرسية عامل هام وأساسي لجذب الطلاب للمدارس وتجديد نشاطهم وتنمية مواهبهم المختلفة؛ لذا لا بد من الحرص على تنفيذها.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة والتأمين الدوري لعوامل الأمن والسلامة.

​وشهد مدير المديرية كذلك طابور الصباح الخاص بمرحلة رياض الأطفال، وأشاد بأداء الأطفال.