رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء: مصلحة الطلاب أولوية كل معلم

مدير مديرية التربية والتعليم
ايمن محمد

أجرى  عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء  ، زيارة تفقدية إلى مدرسة   للغات بطور سيناء؛ لمتابعة سير العملية التعليمية. رافقه في الزيارة عصام رجب، مدير التعليم العام بالمديرية، و عبير نايل، موجه عام الحاسب الآلي بالمديرية. وكان في استقبالهم  جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.

​شهد مدير المديرية طابور الصباح، وفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم.

​كما قام بتكريم الطالب أحمد طارق؛ لحصوله على المركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة "الاستخدام الآمن للإنترنت"، والطالب عمار أحمد عبد العزيز؛ لحصوله على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة "المبدع الصغير"، إضافة إلى تكريم سحر الشحات، معلمة الكمبيوتر والمشرفة على المسابقات بالمدرسة.

​أكد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين الوزارية الخاصة بسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن مصلحة الطلاب يجب أن تكون أولوية كل معلم، من خلال مراعاة حقوقهم بشكل عام.

​وأشاد مدير المديرية بحصول طلاب المدرسة على مراكز متقدمة في المسابقات الوزارية، مقدمًا الشكر لمدير المدرسة وهيئة التدريس والمشرفين على الأنشطة.

​وأوضح مدير المديرية  أن الأنشطة المدرسية عامل هام وأساسي لجذب الطلاب للمدارس وتجديد نشاطهم وتنمية مواهبهم المختلفة؛ لذا لا بد من الحرص على تنفيذها. 

كما أكد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة والتأمين الدوري لعوامل الأمن والسلامة.

​وشهد مدير المديرية كذلك طابور الصباح الخاص بمرحلة رياض الأطفال، وأشاد بأداء الأطفال.

جنوب سيناء التعليم الطالب أولوية مدير المديرية

