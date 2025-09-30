ندوات توعوية عن “مخاطر الهجرة غير الشرعية” لتعزيز وعي الشباب بالبدائل الآمنة

عُقدت ندوة توعوية بعنوان “مخاطر الهجرة غير الشرعية”، بمشاركة الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

جاءت الندوة في إطار التعاون المثمر بين محافظة المنيا ووزارة التنمية المحلية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتنسيق مع إدارة الأزمات والوحدة العامة لحماية الطفل ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة،

وتدعم الندوة اللجنة الوطنية التنسيقية والمنظمة الدولية للهجرة في مصر، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الشباب حول تحديات الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة المتاحة.

وشارك فيها 100 طالب وطالبة في حوار مفتوح ركّز على مسارات الهجرة الآمنة، وسبل تمكين الشباب وتعزيز إدراكهم بالفرص المتاحة لبناء مستقبل أفضل داخل وطنهم وخارجه.

جلسات تفاعلية

وأوضحت فاطمة الزهراء علي مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أن فعاليات الندوة تضمنت جلسات تفاعلية ومحاكاة واقعية وأنشطة لبناء الفريق، بما يساعد الشباب على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا، والتعرف على مخاطر الهجرة غير النظامية، إلى جانب التعريف بممارسات الهجرة الآمنة والفرص البديلة المتوفرة داخل مصر.

واختتمت الندوة بالتأكيد على التزام المشاركين بنقل ما تعلموه إلى مجتمعاتهم، إيمانًا بأن التغيير الحقيقي يبدأ من وعي الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.