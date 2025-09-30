قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
محافظات

ندوات توعوية عن “مخاطر الهجرة غير الشرعية” لتعزيز وعي الشباب بالبدائل الآمنة

ندوات توعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ندوات توعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ايمن رياض

 عُقدت ندوة توعوية بعنوان “مخاطر الهجرة غير الشرعية”، بمشاركة الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

جاءت الندوة في إطار التعاون المثمر بين محافظة المنيا ووزارة التنمية المحلية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتنسيق مع إدارة الأزمات والوحدة العامة لحماية الطفل ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة،

 وتدعم الندوة اللجنة الوطنية التنسيقية والمنظمة الدولية للهجرة في مصر، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الشباب حول تحديات الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة المتاحة.

 وشارك فيها 100 طالب وطالبة في حوار مفتوح ركّز على مسارات الهجرة الآمنة، وسبل تمكين الشباب وتعزيز إدراكهم بالفرص المتاحة لبناء مستقبل أفضل داخل وطنهم وخارجه.

جلسات تفاعلية

وأوضحت فاطمة الزهراء علي مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أن فعاليات الندوة تضمنت جلسات تفاعلية ومحاكاة واقعية وأنشطة لبناء الفريق، بما يساعد الشباب على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا، والتعرف على مخاطر الهجرة غير النظامية، إلى جانب التعريف بممارسات الهجرة الآمنة والفرص البديلة المتوفرة داخل مصر.

واختتمت الندوة بالتأكيد على التزام المشاركين بنقل ما تعلموه إلى مجتمعاتهم، إيمانًا بأن التغيير الحقيقي يبدأ من وعي الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

المنيا ندوات توعوية الهجرة غير الشرعية حماية الطفل جلسات تفاعلية

