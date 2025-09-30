جلسة عاجلة داخل الزمالك لبحث أسباب الهزيمة من الأهلي| تفاصيل

وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، دعوة عاجلة لمجلس الإدارة لعقد اجتماع ودي مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات خسارة الفريق أمام الأهلي في قمة الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأكد لبيب أن حضور الجلسة ضروري لجميع أعضاء المجلس، من أجل الوقوف على أسباب تراجع الأداء في مباراة القمة وبحث مستقبل فريق الكرة والخطوات المنتظرة في المرحلة المقبلة.

كانت مباراة القمة 131 قد انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في استاد القاهرة، حيث تقدم الأبيض أولاً عبر حسام عبد المجيد من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يقلب الأحمر النتيجة عن طريق حسين الشحات الذي أحرز هدف التعادل وصنع ركلة الجزاء التي سجل منها محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول الدوري، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة محافظًا على صدارة الترتيب رغم الهزيمة.