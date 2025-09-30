يمارسون الرذيلة والفجور.. القبض على شاب و3 فتيات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالى بنطاق محافظة الإسكندرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص و3 سيدات "لـ2 منهن معلومات جنائية"، بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.