رئيس مجلس القضاء الأعلى يشهد حلف اليمين للمعينين من النيابة العامة

شهد اليوم القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، مراسم أداء القضاة المعينين بالقضاء من النيابة العامة لليمين القانونية تمهيداً لاستلام عملهم بالمحاكم الابتدائية.



حضر مراسم حلف اليمين أعضاء مجلس القضاء الأعلى ، القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد شوقي النائب العام، القاضي عبد الآخر الملقب فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضي زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، القاضي ماجد جبران بطرس رئيس محكمة استئناف طنطا.



استهلت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى رحب خلالها بالقضاة معبرا عن سعادته لاعتلاءهم منصة القضاء، وفي كلمته، وجّه القضاة بضرورة الحفاظ على سمعة قضاء مصر ليبقى دائمًا في الصدارة.

كما حثهم على مواصلة الاطلاع والمعرفة، والالتزام بمعايير السلوك القضائي الرفيعة، وترسيخ روح الاحترام والتقدير المتبادل بين الزملاء.. وصرح بذلك القاضي خالد فاروق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.