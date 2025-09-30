قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة السادسة..موقف صلاح

حمزة شعيب


كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من منافسات البطولة، وذلك بعد سلسلة من المباريات المثيرة التي شهدت مفاجآت كبيرة.


وشهدت الجولة سقوط ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف، فيما تمكن آرسنال من قلب الطاولة على نيوكاسل يونايتد بتحقيق فوز قاتل 2-1 خارج الديار، بينما تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة أمام برينتفورد بثلاثية، وحقق مانشستر سيتي انتصارًا كاسحًا بخماسية مقابل هدف على بيرنلي.


ورغم مشاركته مع ليفربول، لم يتواجد النجم المصري محمد صلاح في قائمة المرشحين لأفضل لاعب بالجولة.


أبرز المرشحين لأفضل لاعب في الجولة السادسة:


إيمي بويينديا (أستون فيلا): دخل كبديل وساهم بتمريرة حاسمة ثم سجل هدفًا رائعًا ليقود فريقه لأول انتصار هذا الموسم.


إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): سجل هدفين وصنع آخر ليقود فريقه لفوز عريض على بيرنلي.


دايتشي كامادا (كريستال بالاس): كان حاضرًا في كل أرجاء الملعب، وساهم بشكل مباشر في فوز فريقه على ليفربول.


شون لونجستاف (ليدز يونايتد): سجل هدفًا وصنع آخر في التعادل المثير مع ليدز.


ديكلان رايس (آرسنال): قدم أداءً متكاملًا في خط الوسط وكان عنصر الحسم في الفوز على نيوكاسل.


روبن روفيس (سندرلاند): تصدى لست فرص محققة، ليقود فريقه لأول فوز خارج أرضه هذا الموسم.


إيجور تياجو (برينتفورد): أحرز هدفين في الانتصار الكبير على مانشستر يونايتد.
داني ويلبيك (برايتون): سجل هدفين متأخرين ليمنح فريقه الفوز على تشيلسي.

