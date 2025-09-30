رابطة الدوري الإنجليزي تعلن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة السادسة..موقف صلاح



كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من منافسات البطولة، وذلك بعد سلسلة من المباريات المثيرة التي شهدت مفاجآت كبيرة.



وشهدت الجولة سقوط ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف، فيما تمكن آرسنال من قلب الطاولة على نيوكاسل يونايتد بتحقيق فوز قاتل 2-1 خارج الديار، بينما تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة أمام برينتفورد بثلاثية، وحقق مانشستر سيتي انتصارًا كاسحًا بخماسية مقابل هدف على بيرنلي.



ورغم مشاركته مع ليفربول، لم يتواجد النجم المصري محمد صلاح في قائمة المرشحين لأفضل لاعب بالجولة.



أبرز المرشحين لأفضل لاعب في الجولة السادسة:



إيمي بويينديا (أستون فيلا): دخل كبديل وساهم بتمريرة حاسمة ثم سجل هدفًا رائعًا ليقود فريقه لأول انتصار هذا الموسم.



إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): سجل هدفين وصنع آخر ليقود فريقه لفوز عريض على بيرنلي.



دايتشي كامادا (كريستال بالاس): كان حاضرًا في كل أرجاء الملعب، وساهم بشكل مباشر في فوز فريقه على ليفربول.



شون لونجستاف (ليدز يونايتد): سجل هدفًا وصنع آخر في التعادل المثير مع ليدز.



ديكلان رايس (آرسنال): قدم أداءً متكاملًا في خط الوسط وكان عنصر الحسم في الفوز على نيوكاسل.



روبن روفيس (سندرلاند): تصدى لست فرص محققة، ليقود فريقه لأول فوز خارج أرضه هذا الموسم.



إيجور تياجو (برينتفورد): أحرز هدفين في الانتصار الكبير على مانشستر يونايتد.

داني ويلبيك (برايتون): سجل هدفين متأخرين ليمنح فريقه الفوز على تشيلسي.