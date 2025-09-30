قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

العربي يبحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون في مجالات التخطيط التنموي

رئيس معهد التخطيط القومي وممثلة الأمم المتحدة
رئيس معهد التخطيط القومي وممثلة الأمم المتحدة
آية الجارحي

استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، وذلك في أول زيارة رسمية لها إلى المعهد منذ توليها مهام منصبها في أغسطس 2025، خلفًا لـ أليساندرو فراكاسيتي.

وفي مستهل اللقاء، رحب العربي بـ نوجوتشي، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مسؤولياتها الجديدة، ومؤكدًا على متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التخطيط التنموي، وبناء القدرات الوطنية في الدراسات المستقبلية، والمتابعة والتقييم، والابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن تبادل الخبرات لمواكبة أحدث التوجهات العالمية.

من جانبها، أعربت نوجوتشي عن اعتزازها بالتعاون مع معهد التخطيط القومي كشريك رئيسي في دعم أولويات التنمية في مصر، مشيدة بالدور الريادي الذي يقوم به المعهد في صياغة السياسات وإعداد الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط، والمتابعة والتقييم.

وأكدت التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعمه للجهود المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطار التعاون المشترك خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُعد أحد أهم شركاء معهد التخطيط القومي على الصعيد الدولي، حيث يجمع بينهما تاريخ طويل من البرامج والمشروعات المشتركة الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

الدكتور أشرف العربي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اخبار مصر معهد التخطيط القومي تبادل الخبرات

