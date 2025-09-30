قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
برلمان

النائب محمد السيد: إشادة ترامب بالسيسي تجسد الثقل السياسي لمصر

عبد الرحمن سرحان

قال النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشاد فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، تمثل اعترافاً صريحاً بمكانة الدولة المصرية على الساحة الدولية، وتجسيداً لثقلها السياسي والدبلوماسي في إدارة الأزمات.

وأوضح ثابت، أن إشادة ترامب بالرئيس السيسي واعتباره "شخصاً رائعاً للغاية" تعكس قناعة المجتمع الدولي بقدرة القيادة المصرية على تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن التحركات المصرية تمتاز بالجدية والفعالية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما وصفه ترامب بـ"اليوم التاريخي من أجل السلام" يبرز بوضوح نجاح الجهود التي قادتها القاهرة في التنسيق مع مختلف القوى العربية والإسلامية والأوروبية، وهو ما جعل مصر مركزاً محورياً في كل المبادرات الرامية لوقف نزيف الدماء.

وأكد ثابت، أن ما تحققه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي يثبت أن مصر ستظل الدعامة الأساسية للأمن القومي العربي، والداعم الأول للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، مشدداً على أن هذه الإشادات الدولية تعكس حكمة القيادة وحنكتها في التعامل مع الملفات الشائكة والمعقدة.

