النائب محمد السيد: إشادة ترامب بالسيسي تجسد الثقل السياسي لمصر

قال النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشاد فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، تمثل اعترافاً صريحاً بمكانة الدولة المصرية على الساحة الدولية، وتجسيداً لثقلها السياسي والدبلوماسي في إدارة الأزمات.

وأوضح ثابت، أن إشادة ترامب بالرئيس السيسي واعتباره "شخصاً رائعاً للغاية" تعكس قناعة المجتمع الدولي بقدرة القيادة المصرية على تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن التحركات المصرية تمتاز بالجدية والفعالية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما وصفه ترامب بـ"اليوم التاريخي من أجل السلام" يبرز بوضوح نجاح الجهود التي قادتها القاهرة في التنسيق مع مختلف القوى العربية والإسلامية والأوروبية، وهو ما جعل مصر مركزاً محورياً في كل المبادرات الرامية لوقف نزيف الدماء.

وأكد ثابت، أن ما تحققه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي يثبت أن مصر ستظل الدعامة الأساسية للأمن القومي العربي، والداعم الأول للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، مشدداً على أن هذه الإشادات الدولية تعكس حكمة القيادة وحنكتها في التعامل مع الملفات الشائكة والمعقدة.