نسبة الحضور وصلت 95%.. أحمد موسى يشيد بمستوى التعليم بالمدارس

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رئيس الوزراء لم يكن لديه مخطط مسبق لزيارة مدرسة فاطمة الزهراء، لكنه ذهب لرؤية الطلاب ومتابعة العملية التعليمية عن قرب.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن نسبة الحضور وصلت إلى 95%، بينما بلغت الكثافة داخل الفصول 50 طالبًا فقط، مؤكدًا أنه لم يعد هناك عجز في أعداد المعلمين كما كان في السابق.

وأضاف أن أزمة العجز أصبحت جزءًا من الماضي، مشيرًا إلى أن الكتب الأساسية متوفرة منذ اليوم الأول للدراسة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يُعد رجلًا ميدانيًا، حيث يحرص على النزول للناس وسؤالهم، موضحًا أنه زار المنوفية وقضى يومًا كاملًا هناك وتواصل مع المواطنين مباشرة.