بالصور.. العثور على جثمان شخص بدون رأس فى شاطئ البحر ببرانى

عثر أهالى مدينة برانى على جثمان شخص داخل البحر والقت به الأمواج خارج البحر .

وعلى الفور تم إبلاغ شرطة النجدة حيث تبين إن جثمان شاب بدون رأس وقد ألقت به مياه البحر إلى الشاطئ.

تم تحرير المحضر اللازم والجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح .

من ناحية أخرى وفى وقت سابق أعلن الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه استمراراً لخطة مديرية الصحة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية . استقبلت مستشفيات محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى عدد 9143 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ ، وتم توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات الطبية لعدد 15716 متردد على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات .

كما تم اجراء عدد 191 عملية جراحية من بينهم عدد 15 عملية ذات مهارة ،وعدد 62 عملية كبرى وعدد 78 عملية متوسطة وعدد 36 جراحة صغري، كما تم اجراء عدد 638 تدخل جراحي بسيط بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية خلال نفس الفترة..

وتم حجز عدد 154 مريض باقسام الرعاية المركزة، وحجز عدد 204 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز عدد 660 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة.

وأشار الدكتور احمد رفعت الى انه تم عمل عدد 656 جلسة غسيل كلوي واجراء عدد 3752 فحص بالاشعة وعدد 11348 فحص معملى

واكد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية .

هذا وقد اشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة ، مشيراً الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها .