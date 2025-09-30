وكيل صحة الإسكندرية يوجه بتدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية

وجه وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران ، برفع كفاءة الخدمات الطبية وتطوير بيئة العمل ، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تيسير حصول المرضى على الخدمة وتقليل فترات الانتظار وتحسين خط سير الخدمة داخل المستشفى.



وطالب صحة الإسكندرية ، خلال زيارته التفقدية إلى مستشفى "برج العرب المركزي" ، باستمرار تدريب الفرق الطبية والإدارية على أحدث البروتوكولات العلاجية والإدارية لضمان جودة الأداء واستدامة التطوير، مؤكدًا أن خطة التطوير الجارية تأتي ضمن الخطط التصحيحية الشاملة لتحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظة الإسكندرية.



وتفقد "بدران" عددًا من أقسام المستشفى، شملت قسم الطوارئ والعناية والأشعة ، حيث تابع سير العمل ومدى التزام الفرق الطبية بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة المهنية ، معربا عن تقديره لجهود إدارة المستشفى وجميع العاملين بها، مثمنًا التزامهم المستمر في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

