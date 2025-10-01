قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الخسارة من الأهلي.. «ميدو»: هناك من يسعى لهدم المعبد داخل الزمالك وإشعال الأزمات
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025.. الرسوم والأوراق المطلوية
هل الحسد والسحر يُسبّبان الموت؟ .. اعرف الحكم الشرعي
طبيبة أطفال تُحذِّر من تناول الإسبرين للمُصابين بفيروس HFMD.. وهذه طرق الوقاية
نجم الزمالك السابق: عماد النحاس أدار القمة بشكل رائع
ناقد رياضي : التمسك بإشراك كل صفقات الأهلي مرة واحدة أمر خاطئ
خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيـ.ــلًا
أول تعليق من حسين الشحات على اتهامه بالتنمر على بيزيرا .. فيديو
أعراض غير مُتوقعة تكشف نقص فيتامين «سي» .. تعرّف عليها
قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي
محافظات

أخبار أسوان: زخم باحتفالات يوم السياحة.. وإزالة للتعديات.. وضبط للمخالفات.. وجهود جامعية

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان أحداثًا متنوعة على مدار الـ 24 ساعةالماضية كان أبرزها ..

محافظ أسوان: الزخم الثقافي والتراثي يبرز هوية المحافظة باحتفالات اليوم العالمي للسياحة

وسط حضور جماهيرى كبير واصلت محافظة أسوان فعالياتها الاحتفالية الثقافية والفنية والشبابية باليوم العالمى للسياحة ، والذى يقام هذا العام تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" .

حيث تستمر الفعاليات على مدار أسبوع تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والذى يحرص على أن تعكس هذه الفعاليات وهذا الزخم المتنوع مكانة المحافظة كأحد أهم المقاصد السياحية على المستويين الإقليمى والدولى .

قومى المرأة بأسوان ينفذ جلسات الدوار داخل قرى ونجوع مركز كوم أمبو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنفيذ عدد 25 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى ونجوع مركز كوم أمبو .


مجلس جامعة أسوان يناقش انطلاق العام الجامعي الجديد ويعتمد الترقيات والمنح

انعقد مجلس جامعة أسوان رقم (159) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت خلال الاجتماع علي انتظام الدراسة في جميع كليات الجامعة البالغ عددها 18 كلية ومعهدين، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب هذا العام تجاوز 23 ألف طالب وطالبة.


 

جامعة أسوان تستقبل وفد الكهرباء وتعلن عن مؤتمر وطنى للطاقة ديسمبر المقبل

استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية المستدامة.


ضبط 56 مخالفة متنوعة داخل 48 مخبزا مخالفا بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحليات بالتنسيق مع اللجان المشتركة لتكثيف الجهود على المخابز  .

وإستهدفت الحملة المرور على عدد من المخابز البلدية باجمالى ٦١ مخبز ، من بينهم ٤٨ مخبز تم رصد مجموعة من المخالفات بهم ، وتم ضبط وتحرير 56 مخالفة بمحضر متنوع ، فيما لم يتم رصد أى مخالفة داخل ١٣ مخبز آخر .


إزالة 10 حالات تعد بمركزى إدفو وكوم أمبو

إزالة 10 حالات تعد بمساحة 3727 م2 ، وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 2347 م2 وذلك داخل قرى الرمادى بحرى ووادى عبادى والحجز بحرى ، وتم مشاركة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، وأيضاً العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

طب أسوان تجرى 44 عملية جراحية متقدمة بالقافلة الطبية المجانية بمدينة زنجبار

شاركت كلية الطب بجامعة أسوان في القافلة الطبية المجانية بمدينة زنجبار بجمهورية تنزانيا التي استضافها مستشفى لومومبا المركزي، بمشاركة أطباء متخصصين  في جراحات المسالك البولية للأطفال، بقيادة الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب حيث يأتى ذلك إطار الدور الريادي لجامعة أسوان في دعم التعاون الدولي وخدمة المجتمعات الإفريقية.

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

