جامعة أسوان تستقبل وفد الكهرباء وتعلن عن مؤتمر وطنى للطاقة ديسمبر المقبل

استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وضم الوفد عددًا من قيادات قطاع الكهرباء في أسوان، من بينهم المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس السيد محمد فاروق ، رئيس منطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إضافة إلى قيادات من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،على عمق التعاون القائم بين جامعة أسوان وقطاعات الكهرباء المختلفة، موضحًا أن اللقاء يأتي في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات منها تدريب طلاب كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة بمختلف مواقع الشركات الثلاثة والتدريب علي أحدث الأجهزة ومحطات انتاج الطاقة المتجددة والغير متجددة ،كما تحرص جامعة أسوان على الانفتاح والتكامل مع مؤسسات الدولة، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

مؤتمر وطنى

واضاف "نصرت " هناك تواصل دائم ومثمر مع شركات الكهرباء الثلاثة بأسوان: الإنتاج، والنقل، والتوزيع، ونعمل سويًا من أجل تطوير البحث العلمي وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.



وأشار إلي أن جامعة أسوان تستعد لتنظيم مؤتمر علمي وطني مشترك في ديسمبر المقبل، يركز على قضايا الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

من جانبها، أعربت المهندسة صباح مشالي عن سعادتها بحضور فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الجامعة حاليًا بمشاركة واسعة من شركات الكهرباء والطاقة الشمسية، وقالت نشكر جامعة أسوان على هذه الدعوة الكريمة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون البحثي والتقني بين الوزارة والجامعة بما يخدم أهداف الدولة في مجال الطاقة المستدامة.



واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دعم جهود البحث العلمي التطبيقي وربطها بالمشروعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة.