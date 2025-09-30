قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إزالة 10 حالات تعد بمركزى إدفو وكوم أمبو

محمد عبد الفتاح

شهدت الوحدات المحلية بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، إستمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وأسفرت جهود هذه الحملات التى تم تنفيذها بمركزى إدفو وكوم أمبو إزالة 10 حالات تعدى بمساحة 3727 م2 ، وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 2347 م2 وذلك داخل قرى الرمادى بحرى ووادى عبادى والحجز بحرى ، وتم مشاركة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، وأيضاً العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بإزالة 6 حالات تعدى بمساحة 1380 م2 داهل قروى إقليت ومنطقة المربعات بحى وسط وذلك بالتعاون بين العاملين والفنين بالوحدة المحلية ، ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بالتعاون مع جمعية الإصلاح الزراعى بالعتمور ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

هذا ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحليات بالتنسيق مع اللجان المشتركة لتكثيف الجهود على المخابز ضمن الجهود المبذولة من خلال الحملات المكثفة التى يتم تنظيمها بشكل مستمر لتشديد الرقابة التموينية بهدف الإطمئنان على جودة رغيف العيش وحمايته من أى تلاعب من حيث الوزن ، ومطابقته للمواصفات المطلوبة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملة بالتعاون مع إدارة التموين ، وإستهدفت الحملة المرور على عدد من المخابز البلدية باجمالى ٦١ مخبز ، من بينهم ٤٨ مخبز تم رصد مجموعة من المخالفات بهم ، وتم ضبط وتحرير 56 مخالفة بمحضر متنوع ، فيما لم يتم رصد أى مخالفة داخل ١٣ مخبز آخر .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوا

