إزالة 10 حالات تعد بمركزى إدفو وكوم أمبو

شهدت الوحدات المحلية بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، إستمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وأسفرت جهود هذه الحملات التى تم تنفيذها بمركزى إدفو وكوم أمبو إزالة 10 حالات تعدى بمساحة 3727 م2 ، وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 2347 م2 وذلك داخل قرى الرمادى بحرى ووادى عبادى والحجز بحرى ، وتم مشاركة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، وأيضاً العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بإزالة 6 حالات تعدى بمساحة 1380 م2 داهل قروى إقليت ومنطقة المربعات بحى وسط وذلك بالتعاون بين العاملين والفنين بالوحدة المحلية ، ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بالتعاون مع جمعية الإصلاح الزراعى بالعتمور ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

هذا ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحليات بالتنسيق مع اللجان المشتركة لتكثيف الجهود على المخابز ضمن الجهود المبذولة من خلال الحملات المكثفة التى يتم تنظيمها بشكل مستمر لتشديد الرقابة التموينية بهدف الإطمئنان على جودة رغيف العيش وحمايته من أى تلاعب من حيث الوزن ، ومطابقته للمواصفات المطلوبة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملة بالتعاون مع إدارة التموين ، وإستهدفت الحملة المرور على عدد من المخابز البلدية باجمالى ٦١ مخبز ، من بينهم ٤٨ مخبز تم رصد مجموعة من المخالفات بهم ، وتم ضبط وتحرير 56 مخالفة بمحضر متنوع ، فيما لم يتم رصد أى مخالفة داخل ١٣ مخبز آخر .