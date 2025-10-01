كلية القديس بولس الرسول الإكليريكية اللاهوتية بـ«مسيساجا» تحتفل بتخرج أول دفعة من الدارسين

احتفلت كلية القديس بولس الرسول الإكليريكية اللاهوتية بمسيساجا، بتخريخ أول دفعة من الدارسين الذين أتموا دراسة الدبلومة في العلوم اللاهوتية، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، وبمشاركة من الآباء الكهنة والرهبان، ومجموعة من أساتذة الإكليريكية وخدامها.

شمل الحفل كلمة لأحد الأساتذة، وكلمات للخريجين الذين عبروا عن امتنانهم بالدراسة، ثم ألقى نيافة الأنبا مينا كلمة عليهم هنَّأهم خلالها على نجاحهم وتفوقهم، كما قام بتوزيع شهادات التخرج عليهم.

الجدير بالذكر أن برامج الدراسة بالكلية تمنح درجتي الدبلومة والماجستير في العلوم اللاهوتية.