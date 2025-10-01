أيمن يونس يشيد بكوكا: أوقف خطورة بيزيرا بحركة ذكية

أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي، خلال مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز مفاتيح التفوق الأحمر في اللقاء.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»:



«كوكا كان أسرع لاعب في المباراة، ونجح في إرباك بيزيرا نجم الزمالك البرازيلي، مما أدى إلى تعطيله وإبعاده عن مناطق الخطورة المعتادة».

وأضاف: «كوكا تمكن من استخلاص الكرات تحت ضغط، ووضع بيزيرا في مواقف صعبة، وهو ما حدّ بشكل كبير من خطورة الزمالك الهجومية».

واختتم أيمن يونس حديثه قائلًا:

«كوكا كان ذكيًا وخاطفًا في تحركاته، أجبر بيزيرا على اللعب بعيدًا عن مناطقه المفضلة. في المقابل، كان على فيريرا أن يمنح لاعبه حرية أكبر للتخلص من الضغط الدفاعي القوي الذي مارسه لاعبو الأهلي».