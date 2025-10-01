"الدفاع الروسية" تعلن تدمير 20 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت 20 طائرة أوكرانية مسيرة بواسطة منظومات الدفاع الجوي في مقاطعات بيلغورود وروستوف وساراتوف وفورونيج.



وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن كييف تتبع أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، فيما ترد القوات الروسية على تلك الجرائم باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.



وأوضحت أن العملية العسكرية الروسية الخاصة تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.