سياسي: خطة ترامب "محملة بالألغام" وتستهدف تقويض الاعتراف بفلسطين

في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة، تظل القضية الفلسطينية محورًا للسياسات العالمية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا السياق، حذر المحلل السياسي الفلسطيني محسن أبو رمضان من خطورة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ووصفها بأنها "محملة بالألغام" وتهدف بشكل رئيسي إلى محاصرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

ألغام سياسية في ثوب المبادرة

وأوضح أبو رمضان، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية هند الضاوي عبر برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن خطة ترامب تحمل بين سطورها نوايا خفية ومكاسب سياسية شخصية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي كان يسعى لتسجيل إنجاز سياسي يُحسب له، خاصة في ظل سعيه للظهور كصانع سلام، وربما ترشيح نفسه لجائزة نوبل للسلام، من خلال طرح خطة يُروّج لها على أنها محاولة لوقف الحرب في غزة أو فتح مسار تفاوضي جديد.

مصالح أمريكية على حساب الحقوق الفلسطينية

ولفت أبو رمضان إلى أن من الدوافع الخفية وراء طرح الخطة هو حرص الولايات المتحدة على الحفاظ على علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، لا سيما الخليجية، وهو ما انعكس في أسلوب الصياغة الدبلوماسي للخطة، الذي يتجنب الاصطدام المباشر بالمجتمع الدولي، بينما يعمل على تفريغ الحق الفلسطيني من مضمونه الحقيقي.

تآكل الاعتراف بحق تقرير المصير

ورغم أن بعض بنود الخطة تتحدث عن آفاق تفاوضية تفتح المجال لإقامة دولة فلسطينية، إلا أن أبو رمضان اعتبر ذلك مجرد إقرار ضمني هش بحق تقرير المصير، لا يُرتّب التزامات واضحة أو قابلة للتنفيذ. وأكد أن 77 من ممثلي الدول في الأمم المتحدة انسحبوا من كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يعكس رفضًا دوليًا للنهج الإسرائيلي، إلا أن خطة ترامب لم تُترجم هذا الرفض إلى خطوات فعلية تدعم الحقوق الفلسطينية.

تجريم المقاومة وتجاهل الجرائم الإسرائيلية

ومن بين ما وصفه بـ"الألغام الأخطر"، حذّر أبو رمضان من محاولات استئصال حركة حماس وتجريم كافة أشكال المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الخطة الإبادة الجماعية والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

واعتبر أن هذا التجاهل يُظهر انحيازًا واضحًا ويُفقد الخطة أي شرعية أخلاقية أو قانونية.

إدارة أمريكية لغزة: مساس بالسيادة الفلسطينية

انتقد أبو رمضان أيضًا وجود تصور ضمن الخطة يُجيز إدارة قطاع غزة عبر هيئة أمريكية أو دولية، وهو ما رآه مدخلًا لتقويض السيادة الفلسطينية وإضعاف مؤسسات الدولة المنتظرة.

وبيّن أن هذا النوع من المقترحات يفتح الباب لتدخلات خارجية تُفرغ مفهوم الاستقلال الوطني من محتواه.