أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سياسي: خطة ترامب "محملة بالألغام" وتستهدف تقويض الاعتراف بفلسطين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة، تظل القضية الفلسطينية محورًا للسياسات العالمية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

 وفي هذا السياق، حذر المحلل السياسي الفلسطيني محسن أبو رمضان من خطورة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ووصفها بأنها "محملة بالألغام" وتهدف بشكل رئيسي إلى محاصرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

ألغام سياسية في ثوب المبادرة

وأوضح أبو رمضان، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية هند الضاوي عبر برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن خطة ترامب تحمل بين سطورها نوايا خفية ومكاسب سياسية شخصية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي كان يسعى لتسجيل إنجاز سياسي يُحسب له، خاصة في ظل سعيه للظهور كصانع سلام، وربما ترشيح نفسه لجائزة نوبل للسلام، من خلال طرح خطة يُروّج لها على أنها محاولة لوقف الحرب في غزة أو فتح مسار تفاوضي جديد.

مصالح أمريكية على حساب الحقوق الفلسطينية

ولفت أبو رمضان إلى أن من الدوافع الخفية وراء طرح الخطة هو حرص الولايات المتحدة على الحفاظ على علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، لا سيما الخليجية، وهو ما انعكس في أسلوب الصياغة الدبلوماسي للخطة، الذي يتجنب الاصطدام المباشر بالمجتمع الدولي، بينما يعمل على تفريغ الحق الفلسطيني من مضمونه الحقيقي.

تآكل الاعتراف بحق تقرير المصير

ورغم أن بعض بنود الخطة تتحدث عن آفاق تفاوضية تفتح المجال لإقامة دولة فلسطينية، إلا أن أبو رمضان اعتبر ذلك مجرد إقرار ضمني هش بحق تقرير المصير، لا يُرتّب التزامات واضحة أو قابلة للتنفيذ. وأكد أن 77 من ممثلي الدول في الأمم المتحدة انسحبوا من كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يعكس رفضًا دوليًا للنهج الإسرائيلي، إلا أن خطة ترامب لم تُترجم هذا الرفض إلى خطوات فعلية تدعم الحقوق الفلسطينية.

تجريم المقاومة وتجاهل الجرائم الإسرائيلية

ومن بين ما وصفه بـ"الألغام الأخطر"، حذّر أبو رمضان من محاولات استئصال حركة حماس وتجريم كافة أشكال المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الخطة الإبادة الجماعية والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

 واعتبر أن هذا التجاهل يُظهر انحيازًا واضحًا ويُفقد الخطة أي شرعية أخلاقية أو قانونية.

إدارة أمريكية لغزة: مساس بالسيادة الفلسطينية

انتقد أبو رمضان أيضًا وجود تصور ضمن الخطة يُجيز إدارة قطاع غزة عبر هيئة أمريكية أو دولية، وهو ما رآه مدخلًا لتقويض السيادة الفلسطينية وإضعاف مؤسسات الدولة المنتظرة. 

وبيّن أن هذا النوع من المقترحات يفتح الباب لتدخلات خارجية تُفرغ مفهوم الاستقلال الوطني من محتواه.

ترامب الحرب على غزة القضية الفلسطينية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

محطات قطار خالية

توقف حركة العبارات والقطارات في اليونان بسبب إضراب عام

أرشيفية

الحوثيون يهددون باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى

بنيامين نتنياهو

البيت الأبيض ينشر صورًا أثناء اعتذار نتنياهو لرئيس وزراء قطر عن قصف الدوحة| شاهد

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

