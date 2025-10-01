وزير المالية: رصيد الاستثمارات الكورية بمصر يتجاوز ٦ مليارات دولار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على التوسع فى الشراكات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن التعاون المصرى الكورى يعد نموذجًا للشراكة الاقتصادية والتنموية الواعدة ونعمل على توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار أن حجم التبادل التجارى فى تزايد، وقد بلغ ١,٦ مليار دولار فى عام ٢٠٢٤

قال كجوك، فى مؤتمر «الشراكة الاقتصادية» بين مصر وكوريا الجنوبية، إن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة بمصر يتجاوز ٦ مليارات دولار حتى الآن، لافتًا إلى أن المستثمرين الكوريين قدموا تجربة متميزة فى توطين الصناعات فى عدد كبير من الأنشطة واستخدام الاقتصاد المصرى كمركز إقليمى للتصنيع من أجل التصدير.

وأضاف أننا نعمل معًا على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة للاستثمار فى القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع الاستفادة من الخبرات الكورية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى الأنشطة الاقتصادية، خاصة أننا نمتلك رؤية مشتركة لتحقيق المستهدفات التنموية فى شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة.