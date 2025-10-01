الصحة: مصر ملتزمة بالخطة العالمية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية

شارك الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، في الاجتماع الإقليمي الثاني والسبعين لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والحدث الجانبي المعني بالتكامل والتنسيق بين برامج مكافحة العدوى وترشيد استخدام المضادات الحيوية في وحدات الرعاية الصحية الأولية، بحضور الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعدد من قيادات الصحة العالمية.

أكد الدكتور عمرو قنديل، في كلمته خلال الاجتماع، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة عام 2023 بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة، بهدف توحيد الجهود لتحسين صحة الإنسان والحيوان وسلامة النبات والبيئة. وأشار إلى إطلاق الخطة التشغيلية الوطنية للصحة الواحدة في 2024، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز جودة الخدمات الصحية للمواطن المصري.

الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استعرض البرنامج الوطني لمكافحة العدوى، الذي حقق العناصر الأساسية المحددة من منظمة الصحة العالمية، وأشار إلى تكليف قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بقيادة الجهود لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، والتي أُبرزت كتجربة رائدة في الدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2025.

وأضاف أن البرنامج الوطني لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية يشمل 96 مستشفى حكومية وخاصة، مع خطط للتوسع التدريجي لتشمل جميع المستشفيات، كما أشار إلى انتظار مصر لتقرير الجمعية البريطانية للمضادات الميكروبية، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، لمنح خمس مستشفيات مصرية الاعتماد العالمي في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية.

واختتم الدكتور عمرو قنديل كلمته بالتأكيد على أهمية الالتزام بالخطة العالمية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية والاستراتيجية العالمية للوقاية ومكافحة العدوى، بهدف الحد من انتشار الميكروبات المقاومة وحماية الأرواح، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة سالي محيي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إنجازات مصر في مكافحة العدوى ومقاومة المضادات الحيوية على مستوى المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية. وتناولت نتائج الدراسة العالمية حول تحسين وصف واستهلاك المضادات الحيوية في الرعاية الصحية الأولية، والتي حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جاهار).