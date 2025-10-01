قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

عقار فيصل.. المعاينة تكشف اندلاع الحريق بمحل ملابس وامتده لشقة وحضانة

العقار المحترق
العقار المحترق
ندى سويفى

أجرت النيابة العامة بالهرم معاينة لموقع حريق عقار فيصل الذي أسفر عن سقوط 11 ضحية ( 3 متوفين و 8 مصابين) وتفحم واجهة العقار، وأسفرت المعاينة أن العقار مكون من بدروم وأرضي و12 طابق. 

وتبين أن النيران بدأت من محل ملابس حريمي بالطابق الأول مساحته 120 متر والتهمت المحل بالكامل وامتدت النيران الى محل احذية بالطابق الأول علوي مساحته 50 متر اشتعال بالكامل وامتدت النيران الى شقة سكنية بالطابق الاول علوي مساحتها 100 متر .

وأضافت المعاينة، أن النيران بالكامل أمتدت ايضا الى شقة تستغل حضانة بالدور الاول علوي مساحتها 100 متر، ورجحت المعاينة الأولية عن نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي في محل الملابس الحريمي وامتدت النيران للمحل الآخر وشقة وحضانة بالطابق الأول علوي. 

وشهدت منطقة فيصل حادثا مؤلما عقب نشوب حريق هائل في شارع المنشية بمنطقة الطوابق وأسفر عن سقوط ضحايا بين متوفين ومصابين تفحم العقار. 

وانتقل اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رأس قيادات أمنية وتنفيذية لفحص موقع الحريق ومتابعة عمليات إخلاء السكان وفحص العقار ومدى تأثره بالحريق حيث تسببت النيران في تفحم أجزاء منه. 

وأشار الفحص الأولى أن النيران نشبت في محل أحذية في الطابق الأرضي باسم "سنتر شوز" وامتد إلى الطوابق العليا واستمر لعدة ساعات قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة عليه، وأثناء فحص القوات للعقار من الداخل للتأكد من تمام إخماد النيران والبحث عن ضحايا عثر على 3 جثث داخل شقة وأصيب 8 آخرين تم نقلهم بسيارات إسعاف إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإيداع جثامين الضحايا ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل عقار فجر اليوم الأربعاء، في شارع المنشية بمنطقة الطوابق فيصل.

تلقت مديرية لأمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل داخل أحد العقارات في  شارع المنشية بمنطقة الطوابق فيصل.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإسعاف، ونجح رجال الإطفاء في محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة. 

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقار فيصل النيابة العامة حريق عقار فيصل

