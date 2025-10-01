اقتراب عودة سيف الجزيري لقائمة الزمالك أمام غزل المحلة

اقترب التونسي سيف الجزيري مهاجم فريق الزمالك من العودة لقائمة الأبيض خلال مباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في ظل غياب الفلسطيني عدي الدباغ عن الأبيض في المباراة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

وفي نفس الوقت تحوم الشكوك حول لحاق ناصر منسي مهاجم الفريق بالمباراة المقبلة في ظل إصابته في العضلة الخلفية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.