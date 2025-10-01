تباين أسعار السلع والمعادن بالبورصات العالمية وسط تقلبات حادة

شهدت أسعار السلع الرئيسية في البورصات العالمية اليوم الأربعاء/ تباينا واضحا، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عقب دخول الولايات المتحدة في إغلاق حكومي جديد، إلى جانب استمرار ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتحركات تحالف "أوبك+".



وفقا لبيانات منصة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعات قياسية مع تزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، مدعومة بتراجع الدولار والتوترات السياسية، كما أسهمت توقعات خفض الفائدة الأمريكية وبيانات التوظيف الضعيفة في تعزيز مكاسب المعادن الثمينة وزيادة جاذبيتها لدى المستثمرين.



في المقابل، تراجعت أسعار النفط تحت ضغط مؤشرات على زيادة المعروض من جانب "أوبك+"، فيما تبقى الأسواق شديدة الحساسية تجاه أي اضطراب في الإمدادات الروسية، ما يبقي احتمالات التقلبات والارتفاعات المفاجئة قائمة خلال الفترة المقبلة.



وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن، مقومة بالدولار الأمريكي:

السلعة السعر التغيير

خام برنت 65.77 (0.45 %)

نايمكس 62.11 (0.32 %)

الغاز الطبيعي 3.37 1.29 %

الذهب 3,892.21 0.88 %

الفضه 47.34 1.61 %

النحاس 4.48 (0.30 %)

خام الحديد 102.03 (0.37 %)

الومنيوم 2,545.75 (0.31 %)

الرصاص 1,990.50 0.23 %

الزنك 2,961.50 0.29 %

الحديد الصلب 825.00 0.00 %

القمح 505.25 (0.47 %)

الذره 413.25 (0.53 %)

القهوة 374.35 (0.21 %)