نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير والتوسعة بطريق الحفرية

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بنطاق حي المنيرة الغربية ومركز أوسيم، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة بطريق الحفرية بنطاق حي المنيرة الغربية ومركز أوسيم بطول 2 كم ومتوسط عرض 20 متر تمهيدا لبدء أعمال الرصف حيث يربط الطريق بمحور كمال عامر ويمر أسفل الطريق الدائري كمحور مروري حيوي يساهم في نقل الحركة المرورية القادمة من مركز أوسيم الي الطريق الدائري ومحور كمال عامر وتخفيف الازدحام المروري بمنطقة البراجيل.

ووجه الشهابي، بسرعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال الرصف ورفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة.

كما تابع نائب المحافظ ميدانيا أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لمناطق مسجد البهواشي وعزبة اليمني ومسجد مراد وشارعي الشرفا وعمر بن الخطاب بعدد ٨٤ شارع بمدينة أوسيم.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على تلافي جميع الملاحظات والانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمود حسين رئيس مركز اوسيم ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمد نصحي مشرف مشروعات الرصف باوسيم بمديرية الطرق وهاني عباس مدير عام شبكات مياة أوسيم وكرداسة وحسن رمضان مدير عام الصرف الصحي بأوسيم ومصطفي جمال مدير إدارة وسط الصرف بشركة مياة الحيزة ومسؤلي شركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة المصرية للاتصالات والشركة المنفذة للأعمال.