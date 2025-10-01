"القومي للترجمة" يشارك في معرض دمنهور الثامن للكتاب

يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح للمشاركة في معرض دمنهور الثامن للكتاب، المقرر انطلاقه غدًا "الخميس"، ويستمر حتى 11 أكتوبر، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



وذكر المركز، في بيان اليوم، أن قائمة مشاركات المركز القومي للترجمة في معرض دمنهور تتضمن ما يقرب من ١٢٠ كتابا من أهم وأحدث إصداراته، في مجالات الفلسفة والرياضيات والتاريخ والعلوم الاجتماعية والفنون، ومن بينها:

"رسائل ابن البيطار"، و"الحب والحرب في عيون طفل"، و"سعد زغلول والوطنية المصرية"، و"أفول إمبراطورية الغرب"، و"التراث الثقافي غير المستغل"، و"دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية"، و"التاريخ الإجرامي للجنس البشري"، و"في مواجهة الأدب العالمي"، و"أبطال في طابور الماء"، و"مع دانتي في الجحيم"، و"فرقة العمال المصرية"، و"نهب الفقراء"، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية"، و"صورة المجتمع المصري"، و"سياسة روسيا الخارجية"، و"عالم مرتضى الزبيدي".

جدير بالذكر، أن جناح المركز بالمعرض سيقدم خصمًا 25% على جميع الإصدارات المشاركة في هذا الحدث الثقافي.