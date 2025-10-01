قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
محافظات

"القومي للترجمة" يشارك في معرض دمنهور الثامن للكتاب

أ ش أ

يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح للمشاركة في معرض دمنهور الثامن للكتاب، المقرر انطلاقه غدًا "الخميس"، ويستمر حتى 11 أكتوبر، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.


وذكر المركز، في بيان اليوم، أن قائمة مشاركات المركز القومي للترجمة في معرض دمنهور تتضمن ما يقرب من ١٢٠ كتابا من أهم وأحدث إصداراته، في مجالات الفلسفة والرياضيات والتاريخ والعلوم الاجتماعية والفنون، ومن بينها:

 "رسائل ابن البيطار"، و"الحب والحرب في عيون طفل"، و"سعد زغلول والوطنية المصرية"، و"أفول إمبراطورية الغرب"، و"التراث الثقافي غير المستغل"، و"دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية"، و"التاريخ الإجرامي للجنس البشري"، و"في مواجهة الأدب العالمي"، و"أبطال في طابور الماء"، و"مع دانتي في الجحيم"، و"فرقة العمال المصرية"، و"نهب الفقراء"، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية"، و"صورة المجتمع المصري"، و"سياسة روسيا الخارجية"، و"عالم مرتضى الزبيدي".

جدير بالذكر، أن جناح المركز بالمعرض سيقدم خصمًا 25% على جميع الإصدارات المشاركة في هذا الحدث الثقافي. 

المركز القومي للترجمة معرض دمنهور الثامن للكتاب مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

