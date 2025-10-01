قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البيت الأبيض: أي هجوم على قطر أو سيادتها تهديد لأمن الولايات المتحدة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن البيت الأبيض، قال إن الرئيس الأمريكي ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر أو سيادتها يعتبر  تهديدا لأمن الولايات المتحدة.


وكشف البيت الأبيض، عن أن ترامب وقع على أمر رئاسي يعزز التزام الولايات المتحدة بأمن قطر.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً جديداً بتصريحاته حول جائزة نوبل للسلام، حيث قال إن عدم منح الولايات المتحدة الجائزة عن دور ينسبه لنفسه في إنهاء عدد من النزاعات سيكون بمثابة "إهانة كبرى" لبلاده.

وجاءت تصريحات ترامب مساء أمس الثلاثاء في قاعدة "كوانتيكو" العسكرية بولاية فرجينيا، خلال خطاب أمام كبار القادة العسكريين الأمريكيين، بعد يوم واحد من كشفه خطة لإنهاء الحرب في غزة بالتعاون مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتسائل ترامب أمام الحضور: "هل ستحصلون أنتم على جائزة نوبل؟ بالتأكيد لا. سيمنحونها لشخص لم يفعل شيئاً على الإطلاق". وأضاف: "سيكون ذلك إهانة كبيرة لبلدنا. أنا لا أريدها لنفسي، أريدها للولايات المتحدة، لأنها تستحقها. ما حققناه لم يحدث من قبل".

وأعاد الرئيس الأمريكي التذكير باستيائه من منح الرئيس الأسبق باراك أوباما جائزة نوبل للسلام عام 2009 بعد أشهر قليلة من توليه السلطة، معتبراً أن ما قدمه هو يفوق بكثير ما نسب لأوباما آنذاك.

وفي خطابه الأخير، كرر ترامب ادعاءه بأنه أنهى سبع حروب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، مشيراً إلى أنه إذا نجحت خطته لإنهاء الحرب في غزة "فإننا سنكون قد أنهينا ثماني حروب في ثمانية أشهر، وهذا أمر غير مسبوق".

غير أن خبراء وباحثين في أوسلو، حيث مقر لجنة نوبل، استبعدوا بشكل قاطع احتمال فوز ترامب بالجائزة هذا العام.

قطر القاهرة الإخبارية ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء: التوسع في استخدام التكنولوجيا لتقليل الفاقد من المياه بالمجاري المائية

جانب من حملة التفتيش

حملات تفتيش على مواقع عمل في الإسكندرية لتطبيق مبادئ السلامة المهنية

وزير التعليم العالي

غدًا.. غلق باب التقديم على منح "علي مصيلحي التعليمية" لطلاب الثانوية العامة

بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

نيسان
نيسان
نيسان

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد