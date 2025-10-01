البيت الأبيض: أي هجوم على قطر أو سيادتها تهديد لأمن الولايات المتحدة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن البيت الأبيض، قال إن الرئيس الأمريكي ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر أو سيادتها يعتبر تهديدا لأمن الولايات المتحدة.



وكشف البيت الأبيض، عن أن ترامب وقع على أمر رئاسي يعزز التزام الولايات المتحدة بأمن قطر.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً جديداً بتصريحاته حول جائزة نوبل للسلام، حيث قال إن عدم منح الولايات المتحدة الجائزة عن دور ينسبه لنفسه في إنهاء عدد من النزاعات سيكون بمثابة "إهانة كبرى" لبلاده.

وجاءت تصريحات ترامب مساء أمس الثلاثاء في قاعدة "كوانتيكو" العسكرية بولاية فرجينيا، خلال خطاب أمام كبار القادة العسكريين الأمريكيين، بعد يوم واحد من كشفه خطة لإنهاء الحرب في غزة بالتعاون مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتسائل ترامب أمام الحضور: "هل ستحصلون أنتم على جائزة نوبل؟ بالتأكيد لا. سيمنحونها لشخص لم يفعل شيئاً على الإطلاق". وأضاف: "سيكون ذلك إهانة كبيرة لبلدنا. أنا لا أريدها لنفسي، أريدها للولايات المتحدة، لأنها تستحقها. ما حققناه لم يحدث من قبل".

وأعاد الرئيس الأمريكي التذكير باستيائه من منح الرئيس الأسبق باراك أوباما جائزة نوبل للسلام عام 2009 بعد أشهر قليلة من توليه السلطة، معتبراً أن ما قدمه هو يفوق بكثير ما نسب لأوباما آنذاك.

وفي خطابه الأخير، كرر ترامب ادعاءه بأنه أنهى سبع حروب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، مشيراً إلى أنه إذا نجحت خطته لإنهاء الحرب في غزة "فإننا سنكون قد أنهينا ثماني حروب في ثمانية أشهر، وهذا أمر غير مسبوق".

غير أن خبراء وباحثين في أوسلو، حيث مقر لجنة نوبل، استبعدوا بشكل قاطع احتمال فوز ترامب بالجائزة هذا العام.