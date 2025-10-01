نتفليكس تطرح مسلسل The Abandons 4 ديسمبر

كشفت منصة نتفليكس عن الصور الأولى من مسلسلها الجديد The Abandons الذي يجمع بين النجمتين لينا هيدي (المعروفة بدورها في Game of Thrones) وجيليان أندرسون (بطلة The Crown وThe X-Files)، حيث تجسدان شخصيتين محوريتين في صراع عائلي دموي خلال حقبة الغرب الأمريكي.

تدور أحداث المسلسل في منتصف القرن التاسع عشر، في أجواء الغرب المتوحش، حيث يتناول قصة مجتمع يائس يسعى جاهداً للبقاء وسط فساد رجال السلطة، وجشع أصحاب النفوذ.



تلعب لينا هيدي دور فيونا نولان، امرأة قوية تقود عائلتها الفقيرة نحو النجاة، بينما تقدم أندرسون شخصية كونستانس فان نيس، ثرية وسيدة مجتمع نافذة تدخل في مواجهة شرسة مع فيونا وعائلتها.

المسلسل من ابتكار كيرت سوتر مؤلف (Sons of Anarchy) الذي يقدم دراما مليئة بالعنف، المؤامرات، والتحالفات المتغيرة، حيث يتصادم أفراد العائلتين في صراع على السلطة والأرض والبقاء.

من المقرر أن يُعرض الموسم الأول من The Abandons على نتفليكس ابتداءً من 4 ديسمبر 2025، ويتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال الدرامية التاريخية في نهاية العام.