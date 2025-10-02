"حائط البطولات" في وزارة الثقافة .. تحية رمزية لخلود أبطال أكتوبر

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت شعار "… وفرحت مصر… من بعد النصر"، بدأت الوزارة تنفيذ عدد من الفعاليات الجماهيرية المؤثرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حرصًا منها على تعزيز الارتباط بين النصر المجيد والوجدان الشعبي المصري.



ومن بين أبرز هذه الفعاليات، أعلنت الوزارة عن تخصيص "حائط للبطولات" في عدد كبير من مواقعها الثقافية، حيث يتم عرض مرئي لصور بعض شهداء القوات المسلحة وقادة المعركة الراحلين، ممن سطّروا بدمائهم صفحة مشرّفة من تاريخ مصر. ويُعرض هذا المحتوى على جدران المنشآت الثقافية المتاحة للجمهور في يوم الاحتفال، ليصبح كل جدار تذكارًا حيًا لذاكرة وطنية خالدة.



وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن هذا النشاط يحمل بُعدًا رمزيًا وثقافيًا، ويُعد تكريمًا دائمًا لمن شاركوا في صنع النصر، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على أبطال الوطن الحقيقيين أملاً ان يصبح تقليدًا يستمر بعد ذلك تحية للشهداء الأبرار في يوم انتصارهم .

كما دعت الوزارة المصريين جميعًا للمشاركة في هذا التكريم الوطني، من خلال نشر صور شهداء عائلاتهم الذين شاركوا في حرب 6 أكتوبر 73 على منصات التواصل الاجتماعي في هذا اليوم، تحية لأبطال القوات المسلحة الخالدين و تعبيرًا عن العرفان والوفاء لهم ، ولتبقى ذكرى الأبطال حية في القلوب، وراسخة في الوعي الجمعي.