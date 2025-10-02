قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"حائط البطولات" في وزارة الثقافة .. تحية رمزية لخلود أبطال أكتوبر

حائط البطولات
حائط البطولات
أحمد البهى

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت شعار "… وفرحت مصر… من بعد النصر"، بدأت الوزارة تنفيذ عدد من الفعاليات الجماهيرية المؤثرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حرصًا منها على تعزيز الارتباط بين النصر المجيد والوجدان الشعبي المصري.


ومن بين أبرز هذه الفعاليات، أعلنت الوزارة عن تخصيص "حائط للبطولات" في عدد كبير من مواقعها الثقافية، حيث يتم عرض مرئي لصور بعض شهداء القوات المسلحة وقادة المعركة الراحلين، ممن سطّروا بدمائهم صفحة مشرّفة من تاريخ مصر. ويُعرض هذا المحتوى على جدران المنشآت الثقافية المتاحة للجمهور في يوم الاحتفال، ليصبح كل جدار تذكارًا حيًا لذاكرة وطنية خالدة.


وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن هذا النشاط يحمل بُعدًا رمزيًا وثقافيًا، ويُعد تكريمًا دائمًا لمن شاركوا في صنع النصر، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على أبطال الوطن الحقيقيين أملاً ان يصبح تقليدًا يستمر بعد ذلك تحية للشهداء الأبرار في يوم انتصارهم .
كما دعت الوزارة المصريين جميعًا للمشاركة في هذا التكريم الوطني، من خلال نشر صور شهداء عائلاتهم الذين شاركوا في حرب 6 أكتوبر 73 على منصات التواصل الاجتماعي في هذا اليوم، تحية لأبطال القوات المسلحة الخالدين  و تعبيرًا عن العرفان والوفاء لهم ، ولتبقى ذكرى الأبطال حية في القلوب، وراسخة في الوعي الجمعي.

وزارة الثقافة انتصارات أكتوبر المجيدة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة حائط للبطولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

ترشيحاتنا

ارشيفية

التحقيق مع شاب خلع ملابسه أمام سيدة بالهرم

جانب من الزيارة

النائب العام يزور نيابتي شمال وشرق القاهرة الكليتين ويلتقي عددًا من أعضائهما

محكمة

مفاجآت وتبادل اتهامات.. قرارات عاجلة من النيابة مع المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية

بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد