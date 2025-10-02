محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة جديدة بإجمالي 1012 فصلاً دراسياً

أكد أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تشهد طفرة في مجال إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة جديدة تضم 1012 فصلاً دراسياً خلال العام الدراسي 2024 / 2025 موزعة على 7 إدارات تعليمية (المنتزه - شرق - وسط - غرب - العجمي - العامرية - برج العرب).



وأشارت المحافظة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الطموحة للتوسع في إنشاء المدارس الحديثة، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومتكاملة تسهم في خفض الكثافة داخل الفصول وتوفير مناخ دراسي ملائم لأبنائنا الطلاب.



و أضاف محافظ الإسكندرية أنه جاري العمل حالياً على إنشاء 20 مدرسة جديدة بطاقة 499 فصلاً دراسياً موزعة على 5 إدارات تعليمية (المنتزه – شرق – وسط – العامرية – برج العرب)، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندسة هالة عبد الله، في مجال التوسع والصيانة والتطوير، وهو ما يعزز قدرة المحافظة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، ويحد بشكل ملموس من ظاهرة التكدس داخل الفصول.



من جانبها، أوضحت رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن الهيئة انتهت من تنفيذ أعمال صيانة شاملة لـ 60 مدرسة، تضم 1671 فصلاً دراسياً موزعة على 9 إدارات تعليمية، مؤكداً أن هذه الجهود تضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية، وتواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

