النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
حنفي جبالي: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية
مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030
محافظات

في 48 ساعة.. توفير فرصة عمل لـ«علاء» بسوهاج| صور

اثناء توقيع العقد
اثناء توقيع العقد
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج،  محافظ سوهاج، أعلنت الدكتورة إلهام أبو زيد، وكيل وزارة العمل بسوهاج، توقيع علاء أحمد محمود، ابن قرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا، على عقد استلام فرصة عمل بإحدى الجامعات الخاصة، وذلك ضمن نسبة الـ5%، استجابة لظروفه الصحية والمادية الصعبة.

وأوضحت وكيل وزارة العمل بسوهاج أنه تم توفير فرصة العمل للحالة في 48 ساعة بعد زيارتها للحالة في منزلها بقرية شطورة وبحث ظروفها.

محافظة سوهاج

وقالت إن فرصة العمل التي وقع "علاء"، صباح اليوم الخميس، على عقد استلامها ستوفر له تأمينا اجتماعيا وتأمينا طبيا.

وأضافت وكيل وزارة العمل بسوهاج أن الوظيفة التي تم توفيرها للحالة سوف تساعده على أعباء الحياة اليومية وتعينه على ظروفه الصحية.

وأعرب علاء أحمد محمود عن سعادته بفرصة العمل التي تم توفيرها له، موجهًا شكره لمحافظ سوهاج وجميع المسئولين الذين ساعدوه في ظروفه الصعبة.

وذكر أنه لأول مرة يبتسم منذ إصابته بالمرض، وذلك بعد توقيعه على عقد استلام العمل، والذي سيخفف من أعباء أسرته المادية فضلًا عن التيسيرات التي تم تقديمها له بعد رصد معاناته خلال اليومين الماضيين.

جدير بالذكر أنه زار فريق، الاثنين الماضي، ضم كلًا من ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإلهام أبو زيد، وكيل وزارة العمل، ومحمود حماد، مدير إدارة الضمان والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومصطفى محمد، مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي، وخالد حماد، مدير إدارة التضامن بطهطا، الحالة داخل منزلها بقرية شطورة.

وتم منحها إعانة مالية شهرية بقيمة 1000 جنيه لمدة عام كامل من مؤسسة التكافل الاجتماعي، إضافة إلى تسجيلها على منظومة تكافل وكرامة، مع تكليف مكتب التأهيل بطهطا بزيارة الحالة في منزلها لتسجيلها تمهيدًا لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما تم تقديم 3 شنط مدرسية لأبناء الحالة بكامل مستلزماتها، و2 كرتونة مواد غذائية، و2 بطانية قطيفة للأسرة، إلى جانب التنسيق مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لتوفير سيارة مجانية لنقل الحالة من وإلى معهد الأورام بسوهاج لمتابعة العلاج.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وقوانين البحار والملاحة الدولية

الدكتور حنفي جبالي

النواب: ملاحظات الرئيس حول قانون الإجراءات الجنائية تمثل إعلاءً لقيمة الحوار

صورة أرشيفية

بث مباشر: النواب يناقش ملاحظات الرئيس السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

