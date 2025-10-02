في 48 ساعة.. توفير فرصة عمل لـ«علاء» بسوهاج| صور

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أعلنت الدكتورة إلهام أبو زيد، وكيل وزارة العمل بسوهاج، توقيع علاء أحمد محمود، ابن قرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا، على عقد استلام فرصة عمل بإحدى الجامعات الخاصة، وذلك ضمن نسبة الـ5%، استجابة لظروفه الصحية والمادية الصعبة.

وأوضحت وكيل وزارة العمل بسوهاج أنه تم توفير فرصة العمل للحالة في 48 ساعة بعد زيارتها للحالة في منزلها بقرية شطورة وبحث ظروفها.

محافظة سوهاج

وقالت إن فرصة العمل التي وقع "علاء"، صباح اليوم الخميس، على عقد استلامها ستوفر له تأمينا اجتماعيا وتأمينا طبيا.

وأضافت وكيل وزارة العمل بسوهاج أن الوظيفة التي تم توفيرها للحالة سوف تساعده على أعباء الحياة اليومية وتعينه على ظروفه الصحية.

وأعرب علاء أحمد محمود عن سعادته بفرصة العمل التي تم توفيرها له، موجهًا شكره لمحافظ سوهاج وجميع المسئولين الذين ساعدوه في ظروفه الصعبة.

وذكر أنه لأول مرة يبتسم منذ إصابته بالمرض، وذلك بعد توقيعه على عقد استلام العمل، والذي سيخفف من أعباء أسرته المادية فضلًا عن التيسيرات التي تم تقديمها له بعد رصد معاناته خلال اليومين الماضيين.

جدير بالذكر أنه زار فريق، الاثنين الماضي، ضم كلًا من ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإلهام أبو زيد، وكيل وزارة العمل، ومحمود حماد، مدير إدارة الضمان والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومصطفى محمد، مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي، وخالد حماد، مدير إدارة التضامن بطهطا، الحالة داخل منزلها بقرية شطورة.

وتم منحها إعانة مالية شهرية بقيمة 1000 جنيه لمدة عام كامل من مؤسسة التكافل الاجتماعي، إضافة إلى تسجيلها على منظومة تكافل وكرامة، مع تكليف مكتب التأهيل بطهطا بزيارة الحالة في منزلها لتسجيلها تمهيدًا لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما تم تقديم 3 شنط مدرسية لأبناء الحالة بكامل مستلزماتها، و2 كرتونة مواد غذائية، و2 بطانية قطيفة للأسرة، إلى جانب التنسيق مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لتوفير سيارة مجانية لنقل الحالة من وإلى معهد الأورام بسوهاج لمتابعة العلاج.