مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما - المغرب 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن نتائج قرعة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عام، والتي يستضيفها المغرب في نسختها الأولى خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 12 منتخباً من مختلف قارات العالم.

وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم الخميس في العاصمة الإدارية الجديدة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وتونس وكوريا وقطر، أما المجموعة الثالثة فجاءت بها منتخبات ألمانيا والأرجنتين وإيران وبورتوريكو.

وأقيمت مراسم قرعة منذ قليل بقاعة المؤتمرات في صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش استضافة مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025.

وتعد هذه النسخة خطوة جديدة في أجندة الاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث يهدف من خلالها إلى توسيع قاعدة المنافسة أمام المواهب الصاعدة، وإتاحة الفرصة للاعبين الناشئين من مختلف الدول لاكتساب خبرات دولية مبكرة، بما يعزز من تطوير اللعبة على المستوى العالمي.