للمرة الثانية خلال أسبوع.. رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد كمبوند “جنة” بالتجمع الثالث

قام المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية صباح اليوم داخل كمبوند جنة بالتجمع الثالث في صباح اليوم ، وذلك بصحبة المهندس أحمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وعدد من مسؤولي القطاعات المختلفة.

وتأتي الجولة في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن رفع كفاءة خدمات المدن الجديدة والحفاظ على مظهرها الحضاري.

وتفقد رئيس الجهاز خلال الجولة أعمال النظافة والتشجير وصيانة الطرق والأرصفة واللوحات الإرشادية، مؤكداً أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المهندس أحمد رشاد الشريف على أن أي تقاعس من الشركات المسؤولة عن أعمال الصيانة أو النظافة سيتم التعامل معه فوراً وبكل حزم، مشيراً إلى أن جهاز القاهرة الجديدة يعمل على مدار الساعة للحفاظ على مستوى المشروعات السكنية بما يليق بالمدينة.