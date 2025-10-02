عاوز ينجح.. إعلامي يشيد بأداء اللاعب خوان بيزيرا

علق الإعلامي مينا ماهر علي أداء اللاعب خوان بيزيرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب مينا ماهر : "خوان بيزيرا داخل من اول يوم في الزمالك انه لاعب جماعي و عاوز ينجح مع الفريق، الواحد مبسوط ان في محترف حاسس بالمسؤولية و حاسس بالفريق و الجماهير، رسالة اللاعب بعد القمة تأكد كلامنا، في ناس حاولت تستغل كلامه على انستجرام بشكل خطأ ولكن جماهير الزمالك واعية و فاهمة رسالة خوان بيزيرا بعد القمة كويس".

ووجه البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك رسالة للجماهير بعد خسارة الزمالك القمة أمام الأهلي.

وكتب خوان ألفينا عبر حسابه على إنستجرام:"لا ينجح الفرد إلا بالعمل الجماعي وعلينا جميعًا أن نلعب معًا الجماهير واللاعبون والجهاز الفني.. الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص".