جامعة القاهرة تعلن عن مؤتمر الذكاء الاصطناعي الدولي

نظمت جامعة القاهرة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي CU-AI Nexus 2025، والمقرر انعقاده يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع شركة POD Egypt، وبمشاركة واسعة من الباحثين والخبراء الدوليين وصنّاع القرار ورواد الأعمال وممثلي الحكومة.

وعرض برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، تقريرا خاصا حول فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي شهد حضورًا رسميًا وأكاديميًا واسعًا.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الحدث يأتي بمناسبة مرور عام على إطلاق استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، التي تم تدشينها في أكتوبر 2024، كأول استراتيجية جامعية متكاملة من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتتوافق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واستراتيجية وزارة الاتصالات.