أستاذ علوم سياسية: حديث عن عدم مساندة روسيا لإيران حال الحرب مع إسرائيل

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات بين روسيا وإيران تشهد بداية مرحلة جديدة من التطور والتقارب، مع وجود عمل مشترك واضح لتطويرها خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك حديثًا متداولًا حول احتمال عدم مساندة موسكو لطهران في حال اندلاع حرب مع إسرائيل.

وأوضح الدكتور عمار قناة، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامية هند الضاوي، أن هناك حالة ارتباك تشهدها منظومة العلاقات الدولية في الآونة الأخيرة، في ظل النزاعات المتصاعدة بين القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن علاقة إيران بالمجتمع الدولي اتسمت بالتوتر مؤخرًا، وهو ما ينعكس على مواقف الأطراف المختلفة تجاهها.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الحفاظ على المصالح القومية يظل الأساس الذي تقوم عليه أي علاقة سياسية بين الدول، لافتًا إلى أن مفاهيم مثل "عسكرة العلاقات السياسية والاقتصادية" انتهت منذ حقبة ما بعد الحرب الباردة، ما يجعل المصالح المشتركة هي المحدد الرئيسي للتحالفات الحالية.