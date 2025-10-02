قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الطلحي: الفأل الحسن من سنّة النبي ﷺ.. والكلمة الطيبة تُبشّر بالفرج

قبر النبي صلى الله عليه وسلم
قبر النبي صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن من السنن النبوية المهجورة التي ينبغي للمسلم إحياؤها في نفسه ومجتمعه، "الفأل الحسن"، مؤكداً أن الكلمة الطيبة الصالحة تبعث الاطمئنان والراحة في النفس، لا سيما في أوقات الكرب، وتُعطي العبد بشارة لرفع البلاء وتبدل الحال.

وأوضح الشيخ أحمد الطلحي، خلال فتوى له، أن النبي ﷺ كان يحب الفأل الحسن، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: "كان النبي ﷺ يُعجبه الفأل الحسن"، قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم"، مضيفًا أن هذه الكلمة الطيبة تُحسن الظن بالله وتشرح الصدر وتريح الفؤاد.

وأشار إلى أن النبي ﷺ كان يكره الطيرة، أي التشاؤم، لما فيها من سوء ظن بالله عز وجل، مبينًا أن الإسلام ينهى عن التطيّر والتشاؤم بالمخلوقات أو الزمان أو المكان، فكل شيء يجري بقدر الله، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي"، وقوله تعالى: "فما ظنكم برب العالمين".

وشدد الشيخ الطلحي على أن الفأل الحسن يُعين الإنسان على التمسك بالأمل وعدم اليأس، ويُغرس في قلبه حسن الظن بخالقه، مؤكداً أن هذه المعاني من هدي سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ، الذي كان يحمل الخير والبشرى لأمّته في كل أحواله.

واستشهد الشيخ الطلحي برقية شرعية الإمام محمد بهاء الدين شاه نقشبند الحسيني قدّس سره، والتي تُقرأ بوضع اليد على موضع الألم مع حضور يقين أن الشافي هو الله:"أقسمتُ عليكِ أيتها العلَّةُ بعزةِ عزةِ الله وبعظمةِ عظمةِ الله وبجلال جلالِ الله وبقدرةِ قدرةِ الله وبسلطانِ سلطانِ الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عندِ الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفْتِ".

الفأل الحسن السنن النبوية المهجورة الصلاة على النبي

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

محافظ أسيوط يشارك قداسة البابا تواضروس في افتتاح "نادي الإيمان 2" بالوادي الأسيوطي

محافظ أسيوط يشارك قداسة البابا تواضروس في افتتاح نادي الإيمان 2 بالوادي الأسيوطي

محافظ الغربية

الغربية ترتقي بالمنظومة الصحية.. تفاصيل بالصور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة

بالصور

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

