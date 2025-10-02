فيريرا يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، قبل مواجهة غزل المحلة، وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل استعادة الانتصارات بداية من المباراة المقبلة.



وفي ختام المحاضرة منح فيريرا اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها في التدريبات استعدادًا للقاء غزل المحلة المقبل.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.