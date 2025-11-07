قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم خطة ترامب بشأن غزة ويدعو حماس للتخلي عن السلاح

ترامب
ترامب

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم مساهمة “ذات قيمة” لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكّدًا امتلاكه أدوات متعددة يمكن توظيفها لإنجاح المبادرة. وجاء ذلك في بيان رسمي نقله الإعلام الدولي.

ورحّب الاتحاد بقرار الحكومة الإسرائيلية الانضمام إلى الخطة، داعيًا في الوقت نفسه حركة حماس إلى التعامل معها بإيجابية، من خلال الإفراج عن جميع المحتجزين والتخلي عن السلاح.

كما شدّد البيان على دعم الاتحاد الأوروبي للمبادئ الجوهرية التي تضمنتها خطة ترامب، وفي مقدمتها نزع سلاح حماس ومنع أي دور لها في مستقبل الحكم بقطاع غزة، مع الالتزام بإزالة أي تهديد لأمن إسرائيل.

 وأشاد كذلك بتعهد الرئيس الأمريكي بإنهاء الحرب الجارية في القطاع، معبّرًا عن استعداد بروكسل للعمل إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.

ويرى مراقبون أن تبني الاتحاد الأوروبي لهذا الموقف يضفي ثقلًا سياسيًا إضافيًا على الخطة الأمريكية، ويعكس رغبة أوروبية في لعب دور نشط بالمرحلة المقبلة، سواء عبر الوساطة السياسية أو من خلال تقديم الدعم الإنساني وإعادة الإعمار. في المقابل، تظل استجابة حماس والشروط المتعلقة بالترتيبات الأمنية والسياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين عوامل حاسمة في تحديد فرص نجاح المبادرة.

وبذلك، يضع الاتحاد الأوروبي نفسه في موقع داعم رئيسي لخطة واشنطن، مع إشارة واضحة إلى أن تحقيق السلام يتطلب التزامات متبادلة من جميع الأطراف، وأن أي مسار تسوية لا يمكن أن ينجح دون معالجة الأوضاع الإنسانية العاجلة لسكان غزة إلى جانب الترتيبات الأمنية.

