الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم خطة ترامب بشأن غزة ويدعو حماس للتخلي عن السلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم مساهمة “ذات قيمة” لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكّدًا امتلاكه أدوات متعددة يمكن توظيفها لإنجاح المبادرة. وجاء ذلك في بيان رسمي نقله الإعلام الدولي.

ورحّب الاتحاد بقرار الحكومة الإسرائيلية الانضمام إلى الخطة، داعيًا في الوقت نفسه حركة حماس إلى التعامل معها بإيجابية، من خلال الإفراج عن جميع المحتجزين والتخلي عن السلاح.

كما شدّد البيان على دعم الاتحاد الأوروبي للمبادئ الجوهرية التي تضمنتها خطة ترامب، وفي مقدمتها نزع سلاح حماس ومنع أي دور لها في مستقبل الحكم بقطاع غزة، مع الالتزام بإزالة أي تهديد لأمن إسرائيل.

وأشاد كذلك بتعهد الرئيس الأمريكي بإنهاء الحرب الجارية في القطاع، معبّرًا عن استعداد بروكسل للعمل إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.

ويرى مراقبون أن تبني الاتحاد الأوروبي لهذا الموقف يضفي ثقلًا سياسيًا إضافيًا على الخطة الأمريكية، ويعكس رغبة أوروبية في لعب دور نشط بالمرحلة المقبلة، سواء عبر الوساطة السياسية أو من خلال تقديم الدعم الإنساني وإعادة الإعمار. في المقابل، تظل استجابة حماس والشروط المتعلقة بالترتيبات الأمنية والسياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين عوامل حاسمة في تحديد فرص نجاح المبادرة.

وبذلك، يضع الاتحاد الأوروبي نفسه في موقع داعم رئيسي لخطة واشنطن، مع إشارة واضحة إلى أن تحقيق السلام يتطلب التزامات متبادلة من جميع الأطراف، وأن أي مسار تسوية لا يمكن أن ينجح دون معالجة الأوضاع الإنسانية العاجلة لسكان غزة إلى جانب الترتيبات الأمنية.