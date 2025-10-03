الأمين العام للأمم المتحدة يدين حادث استهداف الكنيس اليهودى فى مانشستر

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة الهجوم الذى وقع اليوم الخميس على كنيس فى مانشستر بالمملكة المتحدة ، والذى خلف ما لا يقل عن قتيلين واصابة 3 آخرين بجروح خطيرة فى أحد أهم الأعياد فى التقويم اليهودي.

وقال جوتيريش ، فى بيان عن المتحدث باسمه ، : “دور العبادة هى أماكن مقدسة يمكن للناس الذهاب إليها لإيجاد السلام ، وإن استهداف كنيس فى يوم الغفران، وهو أقدس يوم فى التقويم اليهودي، هو عمل شنيع”

وأعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا ، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى ، وأضاف : " نتضامن مع الجالية اليهودية وندعو إلى تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة ، ونحن نشعر بالقلق إزاء التصاعد المقلق لمعاداة السامية فى جميع أنحاء العالم ، ونشدد على الحاجة الملحة لمواجهة الكراهية والتعصب بجميع أشكالهما".

من جانبه ، قال رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر : " سيتم نشر المزيد من أفراد الشرطة فى دور العبادة اليهودية بجميع أنحاء بريطانيا.

وقد أظهرت لقطات فيديو من خارج مبنى الكنيس ، الذى يقع فى حى يضم جالية يهودية كبيرة ، جثة المهاجم ملقاة على الأرض بعد أن أطلق ضباط شرطة مانشستر النار عليه.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت شخصين فى حادث الدهس والطعن الذى نفذه المهاجم مستخدما سيارة وسكينا استهدف بهما المحتفلين عند كنيس "هيتون بارك" بمانشستر.