وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 4 ندوات توعوية وثقافية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهي جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وفي سياق متصل، أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام انه خلال الأسبوع الماضى قامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتنظيم 4 ندوات توعوية ودينية وثقافية خلال الأسبوع الماضى ، أستهدفت السيدات ، تناولت (تفعيل دور المرأة فى الحياة السياسية – تصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى المغلوطة للحفاظ على الوطن- نصر أكتوبر وشرف الدفاع عن الوطن – سد النهضة الأثيوبي".

وأشارت إلى أنه قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين بعنوان "نصر أكتوبر وشرف الدفاع عن الوطن " و"سد النهضة الأثيوبى"وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز ومديرية الأوقاف.

وتفعيلاً لمبادرة "بالوعى هنحميها"، قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان" تفعيل دور المرأة فى الحياة السياسية" وذلك بالتنسيق مع مركز شباب بنى قريش ".

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان "تصحيح المفاهيم الدينية والفتاوى المغلوطة للحفاظ على الوطن" ذلك بالتنسيق مع لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.