محافظات

نجاح جراحة معقدة بمستشفى كفر صقر المركزي تنقذ حياة شاب بعد حادث سير مروع

محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى كفر صقر المركزي، بقيادة الدكتور محمد دومة أخصائي جراحة العظام، والدكتور أحمد إبراهيم أخصائي التخدير، وبمشاركة هيئة التمريض مي إبراهيم، وسعاد السيد، وفني الأشعة محمود محمد، نجح في إجراء جراحة ذات مهارة لشاب يبلغ من العمر ١٥ عاماً، أصيب بكسور مضاعفة مفتوحة بعظام الفخذ والقصبة بالطرف السفلي الأيسر، مع فقدان أجزاء من عظام الساق ونزيف حاد أدى إلى فقدان الوعي، وذلك نتيجة تعرضه لحادث سير.

واضاف محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى استقبل المريض في حالة حرجة، وتم التعامل الفوري بعمل الإسعافات الأولية وإيقاف النزيف وتثبيت الكسور بجبيرة، ثم نقله إلى العناية المركزة لتعويضه بالدم واستكمال كافة كافة الفحوصات اللازمة له، وبعد استقرار حالته، تم إدخاله غرفة العمليات لإجراء الجراحة، والتي شملت الرد المفتوح للكسور وتثبيتها باستخدام مثبت خارجي لعظام الفخذ، بالإضافة إلى تثبيت عظام القصبة بمسمار نخاعي تشابكي مع شرائح ومسامير، وتمت العملية بفضل الله بنجاح، والمريض الآن بحالة جيدة، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية بقسم العناية المركزة لحين تماثله للشفاء تماماً.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور عبدالسلام شعبان مدير مستشفى كفر صقر المركزي، ولجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وزارة الصحة بالشرقية بمستشفى كفر صقر المركزي

