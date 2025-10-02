إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستقبل 386 شكوى وطلبا خلال سبتمبر الماضي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدور فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام لإستقبال (138) شكوى و(248) طلبا بإجمالى (386) شكوى وطلبا خلال شهر سبتمبر الماضى ، وحسمها كلها بنسبة (100%)، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

أكد محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها .

ومن جانبه أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التي أستقبلتها إدارة خدمة المواطنين خلال شهر سبتمبر الماضى ،تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات ووظائف بالقطاع الخاص فقط.