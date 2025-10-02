قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستقبل 386 شكوى وطلبا خلال سبتمبر الماضي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدور فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام لإستقبال (138) شكوى و(248) طلبا بإجمالى (386) شكوى وطلبا خلال شهر سبتمبر الماضى ، وحسمها كلها بنسبة (100%)، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

أكد محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها .

ومن جانبه أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التي أستقبلتها إدارة خدمة المواطنين خلال شهر سبتمبر الماضى ،تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات ووظائف بالقطاع الخاص فقط.

الشرقية محافظ الشرقية إدارة خدمة المواطنين والهيئات والمديريات الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

غزة

الأطفال بلا تعليم.. منازل غزة تتحول إلى منطقة غير قابلة للحياة

غزة

منازل غزة تتحول لمنطقة غير قابلة للحياة.. والأطفال بلا تعليم

الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

محافظ قنا: 50 مليار جنيه استثمارات تنموية.. وطفرة غير مسبوقة في الصحة والتعليم

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

فيديو

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد