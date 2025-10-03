غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة” قبل عرضه لمرض والدتها

يقام اليوم، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة” قبل عرضه خلال أيام بحضور أبطاله وصناعه.

وحضر كل من جيهان الشماشرجي ومايان السيد والمخرج هادي الباجوري والمؤلف محمد صادق.



وقال مقدم الندوة الناقد علي الكشوطي إن غياب الفنانة منة شلبي لظروف خاصة بمرض والدتها.



أطلقت شركات الإنتاج الإعلان الرسمي لفيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة” المقتبس عن رواية محمد صادق، ليكشف عن عمل درامي إنساني معاصر يطرح أسئلة جريئة حول الحب في زمن التكنولوجيا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟

الفيلم من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. أما الإنتاج فيحمل توقيع شركات: “ذا بروديوسرز”، “ڨوكس ستوديوز”، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف”.

ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في جميع دور السينما بمصر ابتداءً من 8 أكتوبر، وفي باقي الدول العربية ابتداءً من 9 أكتوبر.