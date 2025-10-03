جوارديولا يفتح الملفات الساخنة قبل مواجهة برينتفورد.. إشادة بفودين وتهدئة لهالاند

عقد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مؤتمره الصحفي قبل مواجهة برينتفورد المقررة الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ناقش عدة قضايا بارزة تخص لاعبيه وفريقه، من بينها ملف فيل فودين مع منتخب إنجلترا، وتطور مستوى الفريق، بالإضافة إلى تعليقاته على تصريحات مهاجمه إيرلينج هالاند بعد التعادل الأوروبي الأخير أمام موناكو.

عودة فودين إلى الواجهة

أشاد جوارديولا بالمستوى المميز الذي يقدمه فيل فودين مؤخرًا، مؤكدًا أن الاستمرار بهذا الأداء سيعيده سريعًا إلى قائمة منتخب إنجلترا، بعد أن استبعده توماس توخيل من القائمة الأخيرة. وقال المدرب الإسباني: "توخيل يعرف ما يحتاجه المنتخب الوطني أكثر مني، لكن إذا واصل فيل الأداء كما يفعل حاليًا فسيعود بالتأكيد".

وأضاف: "فودين أفضل لاعب لدينا في المساحات الصغيرة في الثلث الأخير من الملعب بفارق كبير. الموسم الماضي افتقدنا أهدافه وصناعته كثيرًا، أما الآن فهو يقدم إضافة كبيرة للفريق".

وكان فودين قد استعاد تألقه منذ فترة التوقف الدولي في سبتمبر، فسجل ضد مانشستر يونايتد، وصنع أمام نابولي، ثم واصل التألق بالتسجيل والصناعة أمام هيديرسفيلد، ليصبح ركيزة أساسية في سلسلة من ست مباريات متتالية كأساسي.

دعم للاعبين الدوليين الشباب

كما أشاد جوارديولا بمجموعة اللاعبين الذين تلقوا دعوات دولية، حيث انضم جون ستونز وجيمس ترافورد إلى المنتخب الأول، بينما التحق ريكو لويس ونيكو أورايلي بمنتخب تحت 21 عامًا.

وتحدث المدرب عن أورايلي قائلاً: "أردنا بقاءه وبذلنا الجهد لذلك. منذ أن بدأ اللعب معنا خسرنا مباراة واحدة فقط، وهو يتطور بشكل ملحوظ، خصوصًا في عدوانيته وخطورته في الكرات الثابتة".

تحسن تدريجي في مستوى السيتي

وعن أداء الفريق بعد التوقف الدولي الأخير، أكد جوارديولا: "أكثر ما يسعدني أننا تحسنا، والإحساس بأننا نستطيع أن نكون أفضل دائمًا. أحب هذا الشعور كمدرب، لأننا نعيد خلق الإيقاع والسرعة، وأصبح كل شيء أكثر سلاسة".

وكان مانشستر سيتي خسر مباراتين من أصل ثلاث قبل التوقف، لكنه عاد بعدها ليخوض ست مباريات متتالية دون هزيمة في الدوري ودوري الأبطال، محققًا أربع انتصارات وتعادلين.

قضية هالاند وتصريحاته الغاضبة

وعن تصريحات هالاند الغاضبة بعد التعادل أمام موناكو (2-2)، والتي أعرب فيها عن استيائه من إهدار التقدم رغم تسجيله هدفين، قال جوارديولا: "أحب أن يكون اللاعبون غاضبين. نحن جميعًا كنا غاضبين لأننا لم نفز. هذا أمر طبيعي، لكنني أفضل أن تظل هذه المشاعر داخل غرفة الملابس. أمام الإعلام أحتفظ بها لنفسي".

وأوضح: "قمنا بالكثير من الأمور الجيدة وهناك ما يجب تحسينه. كانت لدينا فرص لحسم المباراة بتسجيل الهدف الثالث، لكن لم نوفق. سنعمل على ذلك".

مباراة صعبة أمام برينتفورد

يدخل السيتي مواجهة برينتفورد بسجل خالٍ من الهزائم في ست مباريات متتالية، ويأمل في تمديد السلسلة إلى سبع مباريات. ويملك فودين سجلًا مميزًا أمام برينتفورد، ما يجعل المباراة فرصة ذهبية له لتأكيد جاهزيته وإرسال رسالة جديدة إلى مدرب منتخب بلاده.