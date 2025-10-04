قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
هنبقي في المركز الخامس ..الدرديري يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك
يائير لابيد: ينبغي على إسرائيل الانضمام إلى المناقشات التي يقودها ترامب
ماكرون : هناك فرصة تاريخية للتحرك نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط
مسؤول إسرائيلي : نتنياهو فوجئ برد ترامب على موافقة الفصائل الفلسطينية
أول رد من الرئيس الكولومبي بعد مطالبة ترامب بوقف الإبادة الجماعية في غزة
الأمم المتحدة:نحث جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب في غزة
الخارجية القطرية: تنسيق مع مصر وأمريكا لإنهاء الحرب في غزة
فرنسا..مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بمدينة نيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير مصر الأسبق: الصهيونية المسيحية دعم ديني من الغرب للمشروع الإسرائيلي

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

 أكد السفير عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن الفكر الصهيوني الحديث لا يقوم فقط على مشروع سياسي، بل يستند إلى تأويلات دينية متطرفة تهدف لتبرير الاحتلال والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والعربية.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن الحركة الصهيونية توظف النصوص التوراتية لتوسيع نفوذها، ومن أبرزها ما يعرف بـ"إسرائيل الكاملة"، التي تُعرّف جغرافيًا بالأرض الممتدة من نهر الفرات إلى وادي العريش، بزعم أنها الأرض الموعودة لإبراهيم عليه السلام.

"الليكود".. تحالف تطرف يدير المشهد السياسي

كشف السفير أن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل ما هو إلا مظلة لتحالف يضم خمسة أحزاب يمينية متطرفة، تمثل الجناح الأكثر تشددًا في الفكر الصهيوني، ويؤمن بعض أعضائه بمبدأ "إسرائيل الكبرى"، مشيرًا إلى أن هذه الأحزاب تستخدم الخطاب الديني لتبرير الاحتلال، وفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأراضي الفلسطينية.

نتنياهو وبن غفير.. رموز التطرف وورثة الفكر الصهيوني

وأشار السفير عاطف إلى أن قادة مثل نتنياهو وبن غفير، وغيرهم، هم نتاج طبيعي لهذه البيئة الفكرية المتطرفة، وأن بعضهم غيّر أسماءه لتتماشى مع الرموز التوراتية والدينية، في محاولة لتكريس البعد الديني في مشروعهم السياسي، مؤكدًا أن جذور هذا التطرف تبدأ من العائلة وتترسخ في المناهج والتعليم والدعاية.

الاحتلال والاستيطان.. توظيف ديني للسيطرة على الأرض

وأوضح أن السيطرة الإسرائيلية على القدس والمستوطنات، وحتى على أماكن مقدسة مثل قبر سيدنا إبراهيم، لا تأتي فقط من أطماع سياسية، بل من تفسير متشدد للنصوص الدينية، يتم غرسه في الأجيال منذ الطفولة، لتحفيزهم على القتال والتوسع باسم الدين والتاريخ.

مجزرة جولدشتاين وأحداث تُغذي العقل الصهيوني

تناول السفير مجموعة من الأحداث التاريخية، أبرزها مجزرة جولدشتاين، كمثال على كيفية تحويل الجريمة إلى أداة تعبئة دينية، حيث يُقدَّم الجاني كبطل قومي في بعض الأوساط اليمينية، ما يعكس مدى تغلغل الفكر المتطرف في الوجدان الصهيوني.

الصهيونية المسيحية.. دعم ديني من الغرب للمشروع الإسرائيلي

ولفت إلى وجود تحالف خفي ومعلن بين الفكر الصهيوني والعديد من الحركات الإنجيلية المسيحية في الغرب، والتي تؤمن بعودة المسيح فقط بعد عودة اليهود إلى فلسطين وبسط سيطرتهم على الأرض المقدسة، وهو ما يُفسر الدعم اللامحدود من بعض القوى الغربية للمشروع الإسرائيلي.

الصهيونية ليست دينية فقط.. بل مشروع قومي بمساعدة غربية
اختتم السفير عاطف حديثه بالتأكيد على أن الصهيونية ليست دينية محضة، بل هي مشروع قومي - استعماري تم دعمه منذ نشأته عبر مؤتمرات دولية قادها ثيودور هرتزل وآخرون، وسعت إلى إقامة وطن قومي لليهود بدعم من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وباستخدام الأدوات الثقافية والدينية لخدمة هذا المشروع.

السفير عاطف سيد الأهل سفير مصر الأسبق إسرائيل الإعلامي حمدي رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يمنح لاعبيه 3 أيام راحة بعد مباراة كهرباء الإسماعيلية

شيكو بانزا

قائمة الزمالك لمباراةغزل المحلة .. عودة الجزيري وشيكو بانزا وغيابات مؤثرة

حلمي طولان

حلمي طولان: فيفا وكاف وضعا منتخب مصر في ورطة بسبب تضارب مواعيد كأس العرب والبطولات الأفريقية

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد