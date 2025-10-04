أخبار أسوان| رصف طريقي كيما والسماد خلال شهرين.. قومى المرأة ينفذ برامج تدريبية لريادة الأعمال

شهدت محافظة أسوان أحداث متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 3/10/2025.

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته اليومية بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 155 مليون جنيه ، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 93% بواسطة جهاز تعمير جنوب الصعيد.



وشدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والإنارة والبلدورات ودهان الأرصفة بما يحول الطريق إلى واجهة جمالية وحضارية تخدم مناطق شرق المدينة.

محافظ أسوان: إنهاء تطوير ورصف طريقي كيما والسماد خلال شهرين

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود فرع المجلس القومى للمرأة بتنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وبرامج تدريبية فى ريادة الأعمال .

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوسع في تنظيم المزيد من الندوات التوعوية والبرامج التدريبية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادي والإجتماعي والثقافى ورفع الوعى المجتمعى للأهالى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

قومى المرأة بأسوان ينفذ برامج تدريبية لريادة الأعمال وجلسات الدوار

جهود متنوعة

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولته الميدانية بمنطقة كيما حيث تفقد مشروع رصف الطرق الداخلية التى تربط المنطقة السكنية والطريق الرئيسى بعزب كيما ، الذي تقوم بتنفيذه مديرية الطرق بأطوال وصلت إلى 2 كم ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس محمد فتحى مدير مديرية الطرق .



محافظ أسوان يتفقد مشروع رصف الطرق الداخلية بـ كيما

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا كجهاز تنفيذى نعمل على تلبية مطالب الأحياء والمناطق السكنية ، وخاصة الواقعة فى حى شرق المدينة ، ونعمل وفق رؤية متكاملة لحل المشاكل المختلفة ، ولاسيما المتعلقة برفع الإشغالات وتنظيم مواقف السيرفيس العشوائية، وإلزام المحلات التجارية بخطوط التنظيم ، مع رفع مستوى النظافة العامة .

وأشار المحافظ إلى أن منطقة كيما تشهد حالياً مشروعات متكاملة للطرق سواء للطريق الرئيسى كيما / السماد ، وشبكة الطرق الداخلية بين العمارات السكنية والعزب بشكل عام .

محافظ أسوان: نعمل كجهاز تنفيذى وفق رؤية متكاملة لحل المشاكل